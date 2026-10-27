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Trafic oprit pe DN 72, Târgoviște-Ploiești, după un accident cu substanțe chimice periculoase

Trafic oprit pe DN 72, Târgoviște-Ploiești, după un accident cu substanțe chimice periculoaseAutocisterna Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Traficul rutier a fost oprit marți dimineață pe ambele sensuri ale DN 72, între Târgoviște și Ploiești, după un accident în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară care transporta substanțe chimice periculoase, potrivit Poliției.

Accidentul de pe DN 72 s-a petrecut lângă o benzinărie

Evenimentul s-a produs în jurul orei 06:50, în apropierea unei stații de alimentare cu carburant, între localitățile Dărmănești, județul Dâmbovița, și Brătășanca, județul Prahova.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, autoutilitara transporta 1,4 tone de sodă caustică lichidă și 650 de kilograme de clorură de var. În urma accidentului, vehiculul s-a răsturnat parțial în afara carosabilului, iar pe șosea au fost constatate scurgeri de substanțe.

Nu s-au înregistrat victime în urma accidentului

Accidentul s-a soldat cu pagube materiale, fără victime, conform informațiilor transmise de autorități.

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Pentru prevenirea oricărui pericol, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița au evaluat situația și au stabilit un perimetru de siguranță cu o rază de 100 de metri. Circulația pe DN 72 a fost restricționată până la eliminarea riscurilor și reluarea traficului în condiții de siguranță.

Sursa foto: vasluianul.ro

Polițiștii au instituit filtre pentru devierea autovehiculelor în localitățile I.L. Caragiale și Dărmănești, din județul Dâmbovița, precum și în Brătășanca, din județul Prahova.

Restricții de trafic pe DN 72

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat inițial că un autocamion cu încărcătură de „clorură de sodiu” (sare de bucătărie) s-a răsturnat parțial în afara carosabilului, în zona localității Dărmănești.

Ulterior, IPJ Dâmbovița a precizat natura și cantitățile substanțelor transportate, precum și existența scurgerilor pe șosea.

Poliția le recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile agenților și semnalizarea rutieră temporară din zonele în care traficul este deviat. Restricțiile vor rămâne în vigoare până când pericolul va fi înlăturat, iar circulația va putea fi reluată în siguranță.

Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să manifeste prudență și să urmeze rutele indicate de autorități.

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