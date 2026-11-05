Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a avut la dispoziție peste 3,6 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă a reușit să atragă doar puțin peste 1,3 miliarde de euro. Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a declarat joi, la Petroșani, că diferența reprezintă fonduri care nu au mai putut fi accesate, iar unele investiții vor trebui susținute din bugetul de stat.

Oficialul a vorbit despre situația finanțărilor în timpul unei vizite la Barajul Valea de Pești din orașul Uricani, județul Hunedoara. Aproximativ 400 de milioane de euro din fondurile disponibile prin PNRR erau destinate reabilitării unor baraje construite înainte de 1989.

„Regret că s-au pierdut foarte mulți bani din PNRR. Ministerul Mediului a avut peste 3,6 miliarde de euro și au fost luați puțin peste 1,3 miliarde de euro. Foarte mulți bani s-au pierdut. Și atunci, vedeți, trebuie să venim cu soluții din bugetul de stat. Sper ca pentru următorul cadru multianual, în primul rând, Comisia Europeană să găsească pentru a treia oară înțelegere, deoarece doar masca asfaltică de la barajul Valea de Pești ajunge undeva la 10,5 milioane de euro. Și nu este singurul baraj cu probleme’, a spus ministrul Mediului, Natalia Intotero.

Una dintre investițiile importante discutate în timpul vizitei vizează repararea măștii asfaltice a Barajului Valea de Pești. Lucrările sunt estimate la aproximativ 10,5 milioane de euro.

Proiectul a fost deja aprobat prin ordin de ministru, iar Consiliul Județean Hunedoara a emis autorizația de construire. În prezent, procedura de licitație pentru desemnarea constructorului este în desfășurare.

La vizita de la baraj au participat prefectul județului Hunedoara, Maria Ștefănie, reprezentanți ai Sistemului Hidrotehnic Independent și ai Administrației Naționale „Apele Române”. Discuțiile au vizat starea infrastructurii hidrotehnice și etapele necesare pentru începerea lucrărilor.

Potrivit Prefecturii Hunedoara, investiția este importantă pentru siguranța în exploatare și menținerea funcționalității barajului, un obiectiv hidrotehnic de importanță pentru Valea Jiului.

Programul vizitei în județul Hunedoara a inclus și o deplasare la depozitul neconform de deșeuri din municipiul Vulcan. Acolo au fost analizate situația actuală a amplasamentului și măsurile necesare pentru închiderea și ecologizarea acestuia.

Prima zi a vizitei s-a încheiat la Primăria Municipiului Petroșani, unde Natalia Intotero a participat la o întâlnire de lucru cu primarii localităților din Valea Jiului, prefectul județului și reprezentanții instituțiilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului.