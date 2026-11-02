Achiziția unui avion pentru supravegherea pădurilor, anulată. Ce nereguli invocă ministrul Mediului

Ministerul Mediului a anulat procedura de achiziție a unui avion de aproximativ patru milioane de euro, care urma să fie folosit pentru monitorizarea pădurilor din România. Ministrul Simona Bucura-Oprescu a anunțat luni seară că a oprit demersul inițiat în timpul mandatului Dianei Buzoianu, invocând lipsa finanțării, a unor documente oficiale și a personalului necesar operării aeronavei.

Decizia ridică și problema utilizării unui sistem de scanare LiDAR, achiziționat anterior pentru aproximativ 22 de milioane de lei, care urma să fie instalat pe avion.

Simona Bucura-Oprescu a declarat că nu a identificat la Ministerul Mediului un document oficial transmis de Comisia Europeană care să explice eliminarea achiziției aeronavei din finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministrul a afirmat că a solicitat informații și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru a verifica existența unei corespondențe oficiale privind această modificare.

„Nu avem un document oficial de la Comisia Europeană. Am contactat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. (…) Nu mi-au pus la dispoziție un document din care să reiasă într-adevăr”, a afirmat ministrul într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Bucura-Oprescu a pus sub semnul întrebării continuarea unei proceduri de achiziție în condițiile în care, potrivit declarațiilor sale, nu existau documente care să clarifice situația finanțării europene.

Ministrul Mediului a afirmat că nu consideră justificată continuarea achiziției fără identificarea unei surse clare de finanțare. Aceasta a criticat situația în care noua conducere a instituției a preluat proiectul și a declarat că nu dorește să își asume un contract pentru care nu există fondurile necesare.

„Cert este că nu mi se pare normal să mi se arunce în brațe acest cartof fierbinte, acest contract cu acest avion, în condițiile în care banii nu sunt”, a declarat aceasta.

Întrebată dacă procedura de cumpărare a aeronavei continuă, Simona Bucura-Oprescu a răspuns:

„Eu astăzi am anulat această achiziție”.

Ministrul a invocat și probleme legate de utilizarea avionului după cumpărare. Potrivit acesteia, aeronava ar fi necesitat personal specializat pentru pilotare și servicii de mentenanță, în condițiile în care Ministerul Mediului nu dispune de angajați care să poată pilota un asemenea aparat.

Bucura-Oprescu consideră că aceste aspecte ar fi trebuit analizate înainte de continuarea procedurii.

Anularea achiziției aeronavei intervine după ce ministerul ar fi cumpărat deja sistemul LiDAR aerian destinat instalării pe aceasta. Potrivit declarațiilor ministrului, valoarea echipamentului este de aproximativ 22 de milioane de lei.

În lipsa avionului, autoritățile trebuie să identifice o soluție pentru utilizarea sistemului de scanare și pentru continuarea proiectului de monitorizare a pădurilor.

Simona Bucura-Oprescu a anunțat că intenționează să discute cu ceilalți membri ai Guvernului pentru a găsi o variantă de valorificare a investiției.

Un alt obiectiv este evitarea blocării jalonului 167 din PNRR, care privește digitalizarea sistemelor de supraveghere a fondului forestier.

Jalonul 167 include mai multe componente destinate verificării transporturilor de lemn și monitorizării suprafețelor forestiere.

Potrivit informațiilor prezentate de ministrul Mediului, proiectul cuprinde:

1.050 de camere pentru supravegherea transporturilor de material lemnos;

350 de puncte de monitorizare video;

un sistem de supraveghere prin satelit;

echipamente LiDAR pentru scanare terestră;

un sistem LiDAR aerian, care urma să fie instalat pe avionul destinat monitorizării pădurilor.

Ministerul Mediului urmează să analizeze posibilitățile de continuare a proiectului fără achiziția aeronavei prevăzute inițial.

Licitația pentru cumpărarea avionului a fost lansată în aprilie 2025, în timpul mandatului Dianei Buzoianu la conducerea Ministerului Mediului. Valoarea estimată a contractului era de 19.920.000 de lei, fără TVA, echivalentul a aproximativ patru milioane de euro.

Termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor a fost 28 mai 2025. Potrivit documentației de achiziție, aeronava urma să fie utilizată pentru colectarea datelor LiDAR și fotogrammetrice, necesare verificării și supravegherii suprafețelor forestiere.

Proiectul prevedea scanarea unei suprafețe de aproximativ 70.000 de kilometri pătrați, într-un interval mai mic de 300 de ore de zbor efectiv.

În urma deciziei anunțate de Simona Bucura-Oprescu, achiziția avionului a fost anulată, iar ministerul caută o soluție pentru utilizarea echipamentului LiDAR deja cumpărat și continuarea investiției din PNRR.