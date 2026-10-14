Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat-o pe directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, că ar fi știut încă din noiembrie 2025 despre achizițiile controversate realizate din bani publici. Buzoianu susține că a primit un e-mail anonim, transmis angajaților ANM anul trecut, în care erau semnalate presupuse încălcări ale legislației privind achizițiile publice.

Diana Buzoianu a lansat noi acuzații la adresa Elenei Mateescu, în scandalul achizițiilor de la ANM. Ministra interimară a Mediului susține că directoarea instituției ar fi fost informată încă de anul trecut despre neregulile semnalate ulterior de Corpul de Control.

Potrivit acesteia, la Ministerul Mediului a ajuns un mesaj electronic transmis în noiembrie 2025 angajaților ANM, de pe o adresă anonimă.

„Tocmai am primit la Ministerul Mediului un mail care a fost transmis de pe cont anonim către angajații ANM din luna noiembrie a anului anterior. În acest mail erau menționate expres achiziții directe care erau realizate cu încălcarea legislației în vigoare. Repet. Noiembrie anul 2025. Un mail văzut de angajații ANM”, a scris Diana Buzoianu miercuri, pe Facebook.

Ministra interimară afirmă că Elena Mateescu avea cunoștință despre achizițiile de sute de mii de lei realizate din fondurile instituției.

Printre produsele cumpărate s-ar fi aflat articole de lenjerie intimă, haine de firmă, parfumuri și cosmetice.

Diana Buzoianu susține că directoarea ANM nu doar că ar fi primit informațiile privind presupusele nereguli, ci ar fi transmis și un răspuns angajaților. Potrivit ministrei, „Mateescu a răspuns chiar la acel mail și a transmis tuturor angajaților că e totul în regulă. Că nu există nicio problemă și e totul o minciună”.

Acuzațiile vin în contextul în care Elena Mateescu a susținut anterior că nu a avut o implicare directă în achizițiile controversate ale instituției.

Diana Buzoianu a prezentat și împrejurările în care Ministerul Mediului a început verificările asupra achizițiilor efectuate de ANM. Potrivit acesteia, controlul a fost dispus în luna iulie, după ce ministerul a primit informații de la avertizori de integritate.

Ministra afirmă că, la scurt timp după anunțarea verificărilor, mai mulți angajați din departamentul de achiziții au demisionat.

„Am trimis corpul control în urma informațiilor primite de la avertizori de integritate. În câteva zile de la anunțarea controlului și-au dat în bloc demisia o parte semnificativă din departamentul de achiziții din ANM. Au început să sune telefoanele să ne întrebe de ce am lansat acest control”, a scris Diana Buzoianu.

Aceasta a criticat și momentul în care conducerea ANM a decis să verifice intern achizițiile.

Ministra interimară susține că Elena Mateescu a început un audit intern în perioada în care Ministerul Mediului desfășura deja propriile verificări.

„Doamna Mateescu a pornit rapid un audit și, în luna august, în plin control de la Ministerul Mediului, brusc a descoperit că ce spunea în luna noiembrie a anului 2025 că este în regulă, poate nu e chiar așa de în regulă. Și a transmis rapid o sesizare la autorități”, a continuat Buzoianu.

Potrivit acesteia, raportul Corpului de Control a fost încheiat în luna octombrie și a evidențiat numeroase probleme în activitatea instituției.

„În luna octombrie am finalizat noi raportul corpului de control. Are zeci de probleme sistemice identificate. Doamna Mateescu ne spune că nu a știut nimic”, a adăugat ministra interimară.

Diana Buzoianu consideră că persoanele aflate la conducerea unor instituții importante trebuie să răspundă pentru modul în care acestea sunt administrate. În mesajul publicat miercuri, ea a susținut că „astfel de oameni nu au ce căuta la conducerea unor instituții critice”.