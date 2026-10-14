Scandalul ANM. Elena Mateescu acuză un atac din interiorul instituției

Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a transmis angajaților un mesaj intern în care susține că imaginea instituției este afectată inclusiv de persoane din interior. Reacția vine după ce ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a cerut demisia conducerii ANM și a sesizat Parchetul General în legătură cu presupuse nereguli privind utilizarea banilor publici.

Directoarea ANM, Elena Mateescu, le-a cerut angajaților să aștepte finalizarea investigațiilor privind activitatea instituției, după acuzațiile lansate de Diana Buzoianu. În mesajul intern, Mateescu a susținut că instituția este supusă unui atac la adresa reputației sale și că situația ar fi alimentată inclusiv din interior.

„În ultimele zile instituția noastră a fost supusă unei situații de atac reputational nedrept și incorect. La momentul în care investigațiile declanșate la solicitarea mea încă din luna august 2026 se vor finaliza, vă voi informa despre rezultatul și măsurile luate așa cum am făcut-o de fiecare dată în situații decizionale. Vă rog frumos să aveți încredere și răbdare față de momentul finalizării anchetei în curs”, le-a transmis Elena Mateescu angajaților ANM.

În mesajul adresat salariaților, directoarea a afirmat că există persoane din cadrul instituției care contribuie la situația apărută în urma acuzațiilor privind achizițiile.

„Îmi pare sincer rău că această situație este sprijinită și de factori din interior, iar prestigiul profesional al instituției și echipei, atât la nivel tehnic de specialitate cât și managerial, fac ca această instituție să rămână în continuare solidă și credibilă”, a notat Mateescu.

Șefa ANM le-a cerut angajaților să dea dovadă de responsabilitate și să nu contribuie la amplificarea tensiunilor.

„În aceste momente și nu numai, maturitatea și decența sunt cele care trebuie să ne guverneze pentru a menține credibilitatea și distincția pe care noi toți am obținut-o prin eforturi considerabile în toată istoria instituției noastre”, a mai spus directoarea.

Mesajul Elenei Mateescu a venit după ce ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a solicitat demisia conducerii ANM și a sesizat Parchetul General, în urma constatărilor dintr-un raport al Corpului de Control.

Potrivit acuzațiilor formulate de Buzoianu, peste 455.000 de lei din fondurile instituției ar fi fost folosiți, prin intermediul cardurilor oficiale, pentru achitarea unor produse de lux. Printre articolele menționate se numără lenjerie intimă, îmbrăcăminte de marcă, parfumuri, cosmetice și obiecte decorative.

Ministra a reclamat ulterior și presupuse achiziții ilegale de milioane de lei, efectuate în ultimii patru ani.

Acuzațiile vizează cumpărarea de mobilier, laptopuri și tonere de la firme care au beneficiat în mod repetat de contracte cu administrația meteorologică. Potrivit Dianei Buzoianu, limitele valorice prevăzute de lege pentru aceste achiziții ar fi fost depășite în mod sistematic.