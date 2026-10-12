Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, îi cere demisia directoarei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, după ce Corpul de control al ministerului ar fi identificat cheltuieli nejustificate cu un card instituțional și contracte de achiziții directe în valoare de milioane de lei. Buzoianu susține că unele contracte ar fi fost atribuite cu încălcarea legislației și că responsabilitatea nu poate fi separată de conducerea instituției. În replică, Elena Mateescu afirmă că nu a folosit cardul respectiv, că nu a aprobat achiziții de haine și cosmetice și că a dispus verificări interne și a sesizat Poliția.

Ministrul a anunțat că vor fi analizate toate căile juridice pentru identificarea și sancționarea persoanelor responsabile. De cealaltă parte, directoarea ANM acuză existența unei campanii prin care s-ar urmări îndepărtarea sa din funcție din motive politice.

Diana Buzoianu a criticat public modul în care conducerea ANM a gestionat neregulile semnalate și a susținut că măsurile luate de instituție după apariția problemelor nu sunt suficiente.

Ministrul a afirmat că, după intervenția Corpului de control, conducerea ANM a anunțat un audit intern și a sesizat autoritățile, însă aceste demersuri nu înlătură necesitatea asumării responsabilității.

Buzoianu a declarat că ministerul va analiza posibilitățile legale de sancționare a celor responsabili pentru folosirea fondurilor publice. Ea a criticat și susținerea publică de care Elena Mateescu ar beneficia din partea unor persoane și platforme pe care le-a asociat PSD.

„Dar legea e mai importantă chiar și decât banii dați de PSD pentru a-i face campanie”, a afirmat ministrul, susținând că șefa ANM ar fi trebuit să își dea demisia.

În ceea ce privește utilizarea cardurilor instituționale, Buzoianu a precizat că acestea sunt legale atât timp cât sunt folosite în condițiile prevăzute de lege.

„Cardurile respective sunt până la urmă un instrument legal, atâta timp cât ele sunt folosite cu respectarea legislației. În cazul de față, au fost încălcate absolut toate legile care li se aplică, de la categoriile de produse care puteau să fie achiziționate pe aceste carduri, până la faptul că nu exista niciun fel de necesitate pentru nu știu, rochii-clopot și pantofi cu toc și parfumuri de lux. Evident că nu există niciun fel de necesitate”, a declarat Diana Buzoianu la TVR Info.

Anterior, ministrul reclamase cumpărarea unor articole vestimentare, inclusiv a unui sutien, și a unor produse cosmetice de pe un card asociat ANM.

Diana Buzoianu a susținut că verificările Corpului de control au identificat și alte probleme, dincolo de cheltuielile efectuate cu cardurile instituției.

Potrivit ministrului, în ultimii patru ani ar fi fost atribuite direct, fără licitație, contracte de milioane de lei către două firme apropiate de ANM. Printre achizițiile menționate se numără cele de tonere, laptopuri și mobilier.

Buzoianu a invocat limita de 270.000 de lei aplicabilă achizițiilor directe la care s-a referit și a afirmat că valorile contractelor reclamate ar fi depășit acest prag.

„Unul dintre lucrurile esențiale pe care le-a scos la iveală au fost că în ultimii ani de zile s-au dat cu dedicație către două firme afiliate, practic, ANM, s-au dat cu dedicație contracte prin achiziție directă, în valoare de milioane, deși există limite foarte clare pentru ce poți să faci achiziție directă… o sumă de 270.000 lei”, a declarat ministrul.

Ea a susținut că situația indică probleme în modul de utilizare a banilor publici și a invocat inclusiv posibilitatea favorizării unor firme apropiate instituției.

Ministrul a mai precizat că departamentul de achiziții se află în subordinea directă a directorului general și a afirmat că Elena Mateescu ar fi semnat, la un moment dat, documente privind achizițiile contestate.

„Deci toate aceste achiziții au fost semnate la un moment dat și de către dumneaei, oricât ar vrea să se excludă din acest proces”, a declarat Buzoianu.

Directoarea ANM a respins acuzațiile privind implicarea sa directă în cheltuielile reclamate și a criticat modul în care situația a fost prezentată public.

Într-un mesaj transmis duminică, după declarațiile ministrului Mediului, Elena Mateescu a afirmat că asupra sa și a angajaților instituției ar fi fost creată o imagine nedreaptă.

„Ca director general, nu am nicio implicare directă în aspectele aruncate în spațiul public la adresa mea și a colegilor care își desfășoară activitatea în ANM, la acest moment fiind pusă o anatemă incorectă și nedreaptă asupra instituției și colegilor care lucrează în ANM”, a transmis aceasta.

Mateescu susține că nu a utilizat cardul instituțional, pe care îl descrie drept „inactiv de la emitere”, și că a comunicat acest lucru Corpului de control al Ministerului Mediului.

De asemenea, directoarea a afirmat că nu a aprobat achiziții de haine, parfumuri, încălțăminte sau produse cosmetice.

Potrivit explicațiilor sale, după ce a aflat despre neregulile privind utilizarea cardurilor de către compartimentul responsabil, a dispus un audit public intern. Ea a precizat că a sesizat organele competente la 12 august 2026, în urma unui raport preliminar de audit.

„Directorul general a dispus misiune de audit public intern în momentul când a aflat de neregulile privind utilizarea cardurilor instituționale de către compartimentul responsabil, și ca urmare a depus încă din 12 august 2026 sesizarea organelor competente cu privire la eventuale fapte în afara legii”, a transmis șefa ANM.

Mateescu a precizat că documentele solicitate în legătură cu aceste verificări au fost puse la dispoziția autorităților competente.

În privința contractelor contestate de ministrul Mediului, Elena Mateescu a susținut că achizițiile de laptopuri și calculatoare au fost derulate de serviciul de achiziții publice, care stabilește și monitorizează procedurile specifice.

Directoarea a afirmat că documentele care au stat la baza procedurilor vor fi puse la dispoziția autorităților.

Referitor la mobilier, aceasta a explicat că achiziția a fost destinată dotării unei clădiri noi pentru Centrul Agrometeorologic, unde angajați ai ANM desfășoară deja activități în cadrul funcționării-pilot a centrului.

„Cu privire la achiziția de mobilier, ea a fost pentru dotarea unei întregi clădiri noi realizate pentru Centrul Agrometeorologic, desfășurată în condițiile legii, acolo unde deja își desfășoară activitatea colegi din ANM asigurând funcționarea pilot a activităților Centrului”, a declarat Mateescu.

Șefa instituției a anunțat că a dispus auditarea tuturor achizițiilor realizate de structura centrală și că verificările vor fi extinse și la structurile teritoriale.

Totodată, în această perioadă este verificată corelarea activităților din proiectele naționale și europene cu pontajele și plățile aferente.

Directoarea ANM a susținut că mesajele publice ale ministrului Mediului au o componentă politică și că nu a existat până în prezent un dialog instituțional prin care să fie clarificate toate aspectele semnalate.

„Îmi doresc să existe o comunicare firească și care să fie realizată instituțional tocmai pentru a evita distorsiunile și interpretările apărute în spațiul public și a clarifica toate elementele, acest dialog neavând loc până în prezent. În schimb aflăm direct din spațiul public despre «constatările» din acest document”, a transmis Elena Mateescu.

Aceasta a susținut că fiecare angajat al ANM are responsabilități proprii și că atribuțiile sale de director general includ verificarea operațiunilor prin intermediul auditului intern.

„Eu ca Director general am îndatorirea și obligația de verificare pe care o exercit prin funcția de audit intern asupra operațiunilor, și ca urmare nicio neregulă care a fost constatată nu a fost ignorată, ci dimpotrivă am declanșat prin sesizări verificarea activităților și luarea de măsuri față de respectivele nereguli”, a afirmat directoarea.

Mateescu a mai declarat că ANM trebuie să rămână în afara disputelor politice și a invocat cei peste 35 de ani de activitate în instituție.

„În toată cariera mea de peste 35 de ani doar în ANM, am respectat legea și nu am făcut nimic care să afecteze imaginea mea profesională și a instituției”, a transmis aceasta. Directoarea a adăugat că averea sa este consemnată în declarația de avere.

În același mesaj, Elena Mateescu a acuzat existența unei campanii îndreptate împotriva sa, despre care susține că ar urmări schimbarea sa din funcție din motive politice.

„Până la campania începută în acest an împotriva mea cu scopul schimbării politice din funcție nimeni nu a pus la îndoială nivelul profesional și realizările ANM. Această campanie orchestrată și întreținută, chiar cu concursul unor colegi din interior, este nedreaptă și incorectă dpdv personal și instituțional”, a declarat șefa ANM.

Aceasta a afirmat că are încredere în instituțiile competente pentru clarificarea situației și stabilirea măsurilor care se impun.