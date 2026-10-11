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Elena Mateescu respinge acuzațiile de cheltuieli nejustificate la ANM

Elena Mateescu respinge acuzațiile de cheltuieli nejustificate la ANMSursa: News.ro
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Din cuprinsul articolului

Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, respinge acuzațiile privind cheltuielile nejustificate din fondurile instituției și susține că a dispus verificări interne și a sesizat Poliția încă din august.

Mateescu: Nu am nicio implicare directă în aspectele aruncate în spațiul public

Ea acuză existența unei campanii menite să determine schimbarea sa din funcție din motive politice, în contextul noilor nereguli semnalate de ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.

„Ca director general, nu am nicio implicare directă în aspectele aruncate în spațiul public”, a transmis Mateescu duminică, afirmând că asupra instituției și angajaților săi este pusă „o anatemă incorectă și nedreaptă”.

Șefa ANM susține că nu a folosit cardul instituțional, despre care afirmă că a fost declarat inactiv încă de la emitere. De asemenea, neagă că ar fi aprobat achiziții de haine, parfumuri, încălțăminte sau produse cosmetice.

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Elena Mateescu spune că a sesizat Poliția cu privire la nereguli

Potrivit acesteia, după ce a aflat despre neregulile privind utilizarea cardurilor, a dispus un audit public intern și a sesizat Secția 2 de Poliție din București la 12 august 2026, în urma unui raport preliminar de audit. Mateescu afirmă că verificările vizează achizițiile realizate de structura centrală și că urmează să fie extinse și la structurile teritoriale. Sunt analizate și corelarea activităților din proiectele naționale și europene cu pontajele și plățile aferente.

Sediu ANM

Sediu ANM / foto: FB

În privința contractelor pentru echipamente IT, directoarea precizează că procedurile au fost gestionate de serviciul de achiziții publice, iar documentele justificative sunt puse la dispoziția autorităților. Ea afirmă că mobilierul cumpărat în 2024 a fost destinat unei clădiri noi a Centrului Agrometeorologic.

Mateescu cere ca verificările să se desfășoare instituțional și susține că rezultatele trebuie stabilite prin proceduri legale. „Nicio neregulă care a fost constatată nu a fost ignorată”, afirmă aceasta.

Șefa ANM acuză o campanie de schimbare a sa din funcție

Directoarea reclamă și o „campanie începută în acest an împotriva mea cu scopul schimbării politice din funcție”, despre care spune că ar fi fost susținută inclusiv de unii angajați ai instituției. Ea își apără cariera de peste 35 de ani în ANM și afirmă că instituția trebuie să rămână în afara disputelor politice.

Declarațiile vin după ce Diana Buzoianu a acuzat ANM de achiziții directe de milioane de lei care ar fi încălcat legislația, inclusiv pentru tonere, laptopuri și mobilier, și a cerut din nou demisia conducerii. Ministra a semnalat anterior și cumpărături de produse vestimentare, cosmetice și parfumuri din fonduri asociate instituției.

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