Un control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a identificat achiziții de parfumuri, articole vestimentare, produse cosmetice și decorațiuni plătite din fondurile instituției.

Raportul va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a cerut demisia conducerii ANM.

Potrivit ministrului, verificările au vizat inclusiv cinci carduri asociate contului instituției, iar unul dintre acestea ar fi fost folosit pentru cumpărături precum parfumuri, rochii, pijamale, poșete, pantofi cu toc și lenjerie intimă de lux. Buzoianu a publicat pe rețelele de socializare exemple de produse despre care afirmă că au fost achiziționate din bani publici.

Pentru anul 2025, datele prezentate de ministru indică cheltuieli de 85.290 de lei pentru articole vestimentare și accesorii, 119.750 de lei pentru parfumuri, 11.666 de lei pentru produse cosmetice și 38.687 de lei pentru odorizante de cameră. Alte 30.052 de lei ar fi fost cheltuite pentru decorațiuni și accesorii destinate camerelor, băilor și bucătăriilor.

Lista include și trei ceasuri inteligente, împreună cu accesorii, în valoare totală de 11.545 de lei, două aranjamente florale care au costat 9.350 de lei și două ghivece ornamentale în valoare de 6.381 de lei.

Pentru 2026, ministrul a menționat achiziții de articole vestimentare și accesorii de lux în valoare de 103.143 de lei, alte articole vestimentare de 8.742 de lei, parfumuri de 12.619 lei, produse cosmetice de 14.216 lei și odorizante de cameră de 4.311 lei.

Ministrul Mediului a precizat că verificările au fost declanșate după primirea mai multor sesizări și că sumele prezentate reprezintă doar o parte dintre constatările controlului.

Ministrul a cerut conducerii ANM să demisioneze și a anunțat că, în lipsa acestui demers, luni va convoca echipa juridică a ministerului pentru analizarea măsurilor legale. Transmiterea raportului către Parchet nu echivalează cu stabilirea unei infracțiuni, eventualele responsabilități urmând să fie clarificate de autoritățile competente.