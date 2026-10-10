Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță ploi în cea mai mare parte a României, intensificări ale vântului și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare la munte, în intervalul 11–13 octombrie 2026. În București, schimbarea vremii va fi vizibilă de la începutul săptămânii: după o duminică neobișnuit de caldă, cu maxime de 28–29 de grade Celsius, luni sunt așteptate temperaturi de cel mult 15–16 grade și ploi persistente.

Informarea meteorologică este valabilă până marți, 13 octombrie, la ora 10:00. Potrivit ANM, precipitațiile vor cuprinde treptat țara, iar la altitudini mari, în special în Carpații Meridionali, răcirea vremii va favoriza apariția lapoviței și a ninsorii. În zonele montane înalte, rafalele de vânt pot ajunge la 90 km/h.

Duminică, 11 octombrie, ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Luni, 12 octombrie, precipitațiile se vor concentra mai ales în jumătatea de sud-est a României.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 15–20 de litri pe metru pătrat, însă în unele zone vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Aceste valori indică un episod de precipitații care poate afecta temporar deplasările și activitățile în aer liber.

Pe lângă ploi, în anumite regiuni sunt posibile descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări temporare. Cele mai expuse vor fi regiunile estice și sud-estice.

Răcirea va fi mai accentuată în zonele montane. Luni, la altitudini de peste 1.500 de metri, în special în Carpații Meridionali, vor predomina precipitațiile mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla cu viteze de 45–50 km/h în general, în special în estul și sud-estul țării. La altitudini mari, în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, rafalele vor putea atinge 70–90 km/h.

Condițiile meteo pot deveni dificile pentru persoanele care planifică drumeții sau deplasări pe trasee montane. Scăderea temperaturilor, precipitațiile și vântul puternic impun verificarea prognozei înainte de plecare.

În Capitală, duminică, 11 octombrie, va fi inițial vreme frumoasă, cu cer predominant senin și temperaturi mult peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge la 28–29 de grade Celsius, iar minima nocturnă va fi de 13–14 grade.

Spre seară, cerul se va înnora treptat și va ploua temporar. Cantitățile de apă estimate pentru București vor fi de 3–6 litri pe metru pătrat.

Luni, 12 octombrie, vremea se va răci semnificativ. Temperatura maximă va coborî la 15–16 grade Celsius, iar minima va ajunge la 9–10 grade. Cerul va fi noros, iar ploile vor fi aproape continue, cu acumulări de apă care pot atinge, în general, 20–30 de litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în cursul zilei de luni, când rafalele pot ajunge la 45 km/h.

Pentru București, intervalul menționat de ANM este 11 octombrie, ora 03:00 – 13 octombrie, ora 10:00. Informarea vizează ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

Schimbarea principală se va produce luni, când temperaturile vor scădea considerabil atât în Capitală, cât și în alte regiuni, iar ploile vor deveni mai extinse. La munte, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare la altitudini mari.

Pentru informații actualizate despre evoluția vremii și eventualele avertizări, este recomandată consultarea comunicatelor oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie.