Prognoza mteo, 18 noiembrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o perioadă caracterizată de valori termice situate mult peste mediile multianuale specifice acestei date, în timp ce instabilitatea atmosferică se va accentua treptat în majoritatea regiunilor.

Regimul termic va fi deosebit de cald pentru această perioadă, însă cerul va prezenta înnorări, iar ploile își vor face simțită prezența în cea mai mare parte a teritoriului.

În jumătatea de vest a țării, cerul va fi noros, iar temporar se vor semnala ploi. Manifestările vor avea și caracter de aversă, iar în a doua parte a zilei, în special în vest și în sud-vest, izolat vor fi însoțite de descărcări electrice.

De asemenea, în regiunile vestice cantitățile de apă vor fi însemnate, acumulând local 15-20 l/mp. Situația va fi și mai accentuată în vestul Carpaților Meridionali și în Carpații Occidentali, unde pe arii restrânse se vor depăși 30-35 l/mp. În restul teritoriului, precipitațiile își vor face apariția doar pe alocuri.

Zona montană va fi marcată de o instabilitate accentuată, cu temperaturi în general comparabile cu cele din intervalul anterior, menținându-se însă peste normalul climatologic al datei.

Cerul va avea înnorări constante, iar temporar va ploua în întreaga zonă montană. În plus, pe parcursul zilei, pe alocuri în Carpații Occidentali se vor semnala descărcări electrice, iar la altitudini mari, trecător, vor fi precipitații mixte.

Vântul va înregistra intensificări puternice pe creste, cu viteze de 70-100 km/h la altitudini mari. Intensificări locale și temporare, dar la viteze mai reduse, cuprinse între 40 și 50 km/h, se vor resimți și în regiunile vestice, centrale și din sud-est.

Valorile termice diurne vor fi ridicate, maximele încadrându-se în general între 13 și 19 grade. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sudul Banatului, în Oltenia, în sud-vestul Munteniei și în Dobrogea. Pe timpul nopții, minimele termice vor coborî până la valori cuprinse între 2 și 12 grade, iar izolat, dimineața și noaptea, se va semnala ceață.

În București, vremea va fi în general închisă, cu cerul mai mult noros. Temporar va ploua, cantitățile de apă urmând să se situeze în general între 3 și 5 l/mp. Vântul va sufla moderat, însă pe parcursul nopții va prezenta intensificări, cu viteze de 40-45 km/h. Din punct de vedere termic, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, în timp ce minima nocturnă va oscila între 8 și 9 grade.