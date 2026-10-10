Prognoza meteo, 10 octombrie. Ploi torențiale și vânt de până la 90 km/h

Prognoza meteo pentru sâmbătă, 10 octombrie, arată diferențe importante de temperatură între regiunile României. Potrivit ANM, în sudul țării, maximele vor ajunge la 29 de grade, în timp ce în nord-vest, vest și la munte sunt așteptate averse, local torențiale, și descărcări electrice. La altitudini mari, vântul va atinge viteze de până la 90 km/h, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 25 de litri pe metru pătrat.

Vremea va rămâne neobișnuit de caldă pentru această perioadă în sudul și estul României, însă în regiunile nordice și centrale temperaturile se vor apropia de valorile normale pentru începutul lunii octombrie. Potrivit prognozei meteo, instabilitatea atmosferică se va manifesta în special în a doua parte a zilei și în cursul nopții, când ploile vor cuprinde mai multe zone din vestul și nord-vestul țării.

Temperaturile de sâmbătă vor avea valori apropiate de mediile climatologice în nord, centru și nord-vest. În celelalte regiuni, vremea va continua să fie mult mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și averse în timpul după-amiezii și al serii, mai ales în zonele montane și în nord-vestul României.

În cursul nopții, ploile se vor extinde în nord-vestul Olteniei, Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Pe alocuri, precipitațiile vor fi torențiale și vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10-15 litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab până la moderat în cea mai mare parte a țării. Intensificări mai importante sunt prognozate în zona montană înaltă, unde rafalele vor avea viteze de 60-90 km/h.

În sudul Banatului, vântul se va intensifica temporar pe parcursul nopții, cu rafale de 40-45 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20-21 de grade în Maramureș, zone din Transilvania și nordul litoralului și 29 de grade, izolat, în sudul Olteniei și al Munteniei.

Minimele nocturne vor varia între 5 și 17 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiuni. Dimineața, în special în centrul țării, se va forma pe arii restrânse ceață sau nebulozitate joasă. În timpul nopții, aceste fenomene vor apărea mai ales în regiunile estice.

În Capitală, vremea va fi frumoasă, iar temperaturile vor continua să se situeze peste mediile obișnuite ale perioadei, deși vor scădea ușor față de ziua precedentă.

Maxima zilei va ajunge la 26-27 de grade, în timp ce temperatura minimă va coborî la 12-14 grade. În localitățile din jurul Bucureștiului, valorile nocturne pot fi ușor mai reduse.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi va deveni predominant senin. Vântul va sufla în general slab.

În regiunile montane, vremea va fi schimbătoare, cu perioade de înnorări și ploi în a doua parte a zilei. După-amiaza și seara, aversele vor apărea local, iar în timpul nopții se vor extinde în Carpații Occidentali și în grupele vestice și centrale ale Carpaților Meridionali.

Precipitațiile vor avea pe alocuri caracter torențial și vor fi însoțite, pe suprafețe restrânse, de descărcări electrice. Se vor acumula, în general, 10-15 litri de apă pe metru pătrat, iar izolat cantitățile vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat.

Vântul va avea intensificări pe crestele înalte, unde rafalele vor atinge 60-90 km/h. Deși temperaturile se vor menține peste valorile obișnuite pentru această perioadă, în masivele din vestul și nordul României se va înregistra o răcire față de intervalul precedent.