Vremea

Cum va fi vremea până la începutul lui noiembrie. Regiunile în care sunt așteptate ploi abundente

Cum va fi vremea până la începutul lui noiembrie. Regiunile în care sunt așteptate ploi abundenteToamna. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Temperaturile vor rămâne apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă în următoarele patru săptămâni, în toate regiunile României. Potrivit estimărilor meteorologice publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), pentru intervalul 12 octombrie – 9 noiembrie, cele mai importante diferențe vor apărea în regimul precipitațiilor, mai ales în prima săptămână, când sudul țării va înregistra cantități de ploi peste cele normale.

Temperaturile vor fi normale în perioada 12–19 octombrie

În prima săptămână a intervalului analizat, valorile termice medii vor fi apropiate de cele specifice perioadei în toate regiunile țării. În schimb, precipitațiile vor avea o distribuție neuniformă.

ANM estimează că regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile extracarpatice și, local, în unele zone centrale, cu un surplus mai pronunțat în sudul României. La polul opus, vestul și nord-vestul țării vor înregistra cantități de precipitații mai mici decât cele obișnuite pentru această perioadă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

ploaie

ploaie. Sursa foto: Pixabay

Ploile se vor încadra în limitele normale în a doua jumătate a lunii octombrie

În săptămâna 19–26 octombrie, temperaturile medii vor rămâne apropiate de valorile normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări, anunță meteorologii.

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Potrivit prognozei pe patru săptămâni, și cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele obișnuite în toate regiunile. Astfel, după intervalul cu ploi mai abundente din sud, estimările nu indică abateri importante de la regimul pluviometric normal.

Vremea va rămâne apropiată de normal până pe 9 noiembrie

Pentru săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie, meteorologii estimează temperaturi medii apropiate de cele specifice perioadei, fără diferențe semnificative la nivel național. Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, apropiate de valorile normale în toate regiunile, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Tendința se va menține și în intervalul 2–9 noiembrie. Mediile temperaturilor vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă, iar precipitațiile se vor situa în limite normale în cea mai mare parte a țării. Ulterior, vremea va intra într-un proces de răcire, potrivit Accuwheather.

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