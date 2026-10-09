Prognoza meteo pentru vineri, 9 octombrie 2026, indică temperaturi mult peste valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a României. Potrivit ANM, maximele vor ajunge la 30 de grade Celsius în sudul și centrul Munteniei, în timp ce în Maramureș, Transilvania și la munte sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va atinge la altitudini mari viteze de până la 90 km/h.

Vineri, 9 octombrie, vremea va continua să fie deosebit de caldă în sudul țării, însă în regiunile vestice, nordice și centrale temperaturile vor înregistra o ușoară scădere. Potrivit prognozei meteorologice, maximele vor varia cu până la 13 grade între diferite zone ale României, iar în unele regiuni vor apărea averse și intensificări ale vântului.

În București, temperatura va urca până la 28-29 de grade, în timp ce în Maramureș sunt prognozate maxime de aproximativ 17 grade.

În vestul, nordul și centrul României, valorile termice vor coborî față de ziua precedentă, dar se vor situa în continuare peste mediile climatologice specifice începutului lunii octombrie. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar în Maramureș, Transilvania și în regiunile montane sunt prognozate averse slabe, însoțite local de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, cuprinse între 2 și 7 litri pe metru pătrat.

Precipitații izolate sunt posibile și în Banat, Crișana și Moldova. Vântul va avea intensificări locale, cu viteze de 35-45 km/h. Pe crestele Carpaților Orientali și ale Munților Apuseni, rafalele vor deveni mai puternice, atingând 60-90 km/h.

În restul țării, vremea se va încălzi, iar temperaturile vor depăși considerabil valorile normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea numai izolat, cu acumulări de aproximativ 1-3 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla, în general, slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și centrul Munteniei.

Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 4 grade în zonele depresionare, în timp ce pe litoral se vor menține în jurul valorii de 17 grade. Dimineața și noaptea, în anumite regiuni se va forma ceață.

În Capitală, ziua de vineri va aduce temperaturi comparabile cu cele din timpul verii, considerabil mai ridicate decât mediile specifice lunii octombrie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, fără fenomene meteorologice importante prognozate pe parcursul zilei.

Temperatura maximă va ajunge la 28-29 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în orele amiezii.

În cursul nopții, vremea se va răcori, iar minima va coborî până la 11-13 grade. Diferența dintre temperaturile din timpul zilei și cele nocturne va fi astfel considerabilă.

În zonele montane, vremea va fi schimbătoare, în special în Carpații Occidentali și, local, în Carpații Orientali și Meridionali. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei se vor semnala averse slabe, în unele zone însoțite de descărcări electrice.

Cantitățile de precipitații estimate vor fi, în general, de 2-7 litri pe metru pătrat. Vântul va prezenta intensificări, cu rafale de 35-45 km/h în zonele montane, în timp ce pe crestele Carpaților Orientali și ale Munților Apuseni vitezele vor putea ajunge la 60-90 km/h.

Temperaturile vor scădea în masivele din vestul și nordul țării, fără să coboare însă sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Principalele fenomene meteorologice prognozate pentru ziua de vineri în zona montană rămân ploile slabe, descărcările electrice și vântul puternic la altitudini ridicate.