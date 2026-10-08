Republica Moldova respinge acuzațiile Rusiei potrivit cărora teritoriul țării ar fi folosit ca „hub logistic” pentru sprijinirea Ucrainei. Chișinăul califică drept false afirmațiile despre transportul și asamblarea dronelor, dar și despre existența unor centre medicale destinate armatei ucrainene. Ministerul Afacerilor Externe susține că aceste acuzații nu sunt însoțite de dovezi.

Reacția vine după ce reprezentantul Federației Ruse la OSCE a acuzat Republica Moldova de „militarizare” și de folosirea teritoriului său pentru sprijinirea Ucrainei.

„Regretăm utilizarea platformei OSCE pentru promovarea unor asemenea falsuri la adresa Republicii Moldova”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Diplomația moldovenească susține că afirmațiile lansate de reprezentantul Rusiei nu reflectă realitatea și nu sunt susținute de probe.

MAE respinge inclusiv acuzațiile privind transportul și asamblarea dronelor pe teritoriul Republicii Moldova. Aceeași poziție este exprimată și în cazul presupuselor centre medicale care ar fi destinate militarilor ucraineni.

Chișinăul amintește că Republica Moldova este un stat pașnic și neutru și spune că autoritățile acționează pentru protejarea cetățenilor și a teritoriului țării.

În același timp, Ministerul Afacerilor Externe atrage atenția că riscurile reale la adresa securității Republicii Moldova sunt legate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de efectele acestuia asupra teritoriului moldovenesc.

MAE face trimitere la cel mai recent incident produs pe 5 octombrie, în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca. O dronă a explodat în zonă. În urma incidentului, un angajat al Poliției de Frontieră a fost rănit. Explozia a provocat și pagube materiale.

Chișinăul consideră acest incident un exemplu concret al riscurilor de securitate cu care se confruntă Republica Moldova în contextul războiului din Ucraina. Diplomația moldovenească cere Moscovei să renunțe la ceea ce califică drept dezinformare și intimidare.

„Republica Moldova este un stat pașnic și neutru. Chișinăul va continua să acționeze pentru protejarea cetățenilor, suveranității și integrității sale teritoriale. Îndemnăm Federația Rusă să înceteze dezinformarea și retorica de intimidare la adresa Republicii Moldova. De asemenea și să respecte dreptul internațional și angajamentele asumate în cadrul OSCE”, a mai transmis MAE.

Autoritățile de la Chișinău spun că problema dronelor nu este una ipotetică. De la începutul războiului din Ucraina, 95 de drone și rachete rusești ar fi survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova.

Recent, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a admis, pentru prima dată, că dronele care pătrund ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova și ajung să explodeze pe teritoriul țării sunt de fabricație rusească.

Declarația vine în contextul mai multor incidente produse în ultimii ani, după ce drone și fragmente de rachete au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.

Pe 3 octombrie, Oleg Ozerov a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe.

Diplomatului rus i-a fost înmânată încă o notă de protest după ce trei drone și trei rachete rusești au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit autorităților moldovenești, cinci dintre aceste aparate au explodat pe teritoriul a patru raioane. MAE a calificat atunci incidentele drept încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova și a cerut explicații părții ruse.

În contextul acestor incidente, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat recent că nu exclude adoptarea unor măsuri suplimentare în raport cu Oleg Ozerov.

Întrebat dacă printre aceste măsuri ar putea fi inclusă și expulzarea ambasadorului rus, Grosu a răspuns: „Totu-i posibil”.