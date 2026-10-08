Vremea se schimbă de la o zi la alta. ANM anunță primele ninsori

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat joi, 8 octombrie, prognoza pentru următoarele zile, care indică o răcire accentuată în România începând de luni, 12 octombrie. După un weekend cu maxime de până la 30 de grade Celsius, vremea se va răci, iar ploile se vor extinde în mai multe regiuni, iar la munte sunt prognozate lapoviță și ninsoare. În București, temperaturile vor coborî de la 28-29 de grade la aproximativ 16 grade.

Vremea va fi deosebit de caldă în primele zile ale intervalului 9-18 octombrie, însă temperaturile vor începe să scadă treptat în weekend. Răcirea se va accentua de luni, iar marți, 13 octombrie, maximele vor coborî până la 10 grade în anumite zone ale țării, potrivit prognozei ANM.

Schimbarea va fi însoțită de ploi, intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini mari. Spre finalul intervalului, meteorologii estimează o nouă creștere a temperaturilor.

Vineri, temperaturile vor avea evoluții diferite de la o regiune la alta. În vestul, nordul și centrul țării, valorile termice vor scădea ușor, dar se vor menține peste cele obișnuite pentru începutul lunii octombrie. În Maramureș, Transilvania și în zonele montane sunt prognozate înnorări temporare, averse slabe, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Rafalele vor atinge viteze de 35-45 km/h, iar pe crestele Carpaților Orientali și ale Munților Apuseni vor ajunge la 60-90 km/h.

În celelalte regiuni, vremea se va încălzi, cu temperaturi considerabil mai ridicate decât mediile climatologice. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și centrul Munteniei. Minimele vor coborî până la 4 grade în depresiuni, în timp ce pe litoral vor fi aproximativ 17 grade.

În București, vremea va fi frumoasă și foarte caldă, cu o maximă de 28-29 de grade și o minimă de 11-13 grade.

Sâmbătă, valorile termice diurne se vor reduce în majoritatea regiunilor. În nord-vest, nord și centru, temperaturile vor ajunge în apropierea celor normale pentru această perioadă, în timp ce sudul țării va rămâne mai cald decât în mod obișnuit.

Maximele vor varia între 20 de grade în Maramureș și 29 de grade în sudul Olteniei. Pe parcursul zilei, în Oltenia, Banat, Crișana și Transilvania vor fi posibile ploi slabe și descărcări electrice izolate. În timpul nopții, precipitațiile se vor extinde în vestul și nord-vestul țării, iar cantitățile de apă ar putea atinge izolat 15-20 l/mp. La munte, vântul va sufla cu rafale de 60-90 km/h.

În Capitală, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 26 de grade, iar minima se va situa între 12 și 13 grade. Cerul va fi variabil, cu posibilitate de ceață spre sfârșitul intervalului.

Duminică, vremea va continua să se răcească în cea mai mare parte a țării. Cu toate acestea, în est, sud și în unele zone centrale, temperaturile vor rămâne peste valorile obișnuite pentru mijlocul lunii octombrie.

Aversele și descărcările electrice vor afecta Oltenia, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, nordul Moldovei și vestul și nord-vestul Munteniei. Noaptea, ploile vor continua în Transilvania, nordul Moldovei, Oltenia și local în Muntenia. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp, iar izolat ar putea atinge 20 l/mp.

Vântul va avea intensificări la munte, în est și în sud-est, cu rafale de până la 90 km/h pe creste. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 15 și 27 de grade.

În București, vremea va rămâne deosebit de caldă, cu maxime de 27-29 de grade. Pe timpul nopții, cerul se va înnora și vor fi posibile ploi slabe. Minimele vor fi cuprinse între 10 și 13 grade.

Luni, scăderea temperaturilor va deveni mai evidentă în aproape toată țara. Ploile vor fi prezente mai ales în centru, sud și est, unde cantitățile de apă ar putea depăși local, pe suprafețe restrânse, 20-25 l/mp. În restul regiunilor, cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor avea o probabilitate mai redusă.

În zonele montane, cel mai probabil la altitudini mai mari de 1.500 de metri, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Maximele zilei vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, în timp ce temperaturile minime vor varia între 3 și 15 grade.

În București, vremea se va răci, iar valorile termice vor ajunge în apropierea celor normale pentru această perioadă. Probabilitatea de ploaie va fi ridicată, cu o maximă de 20-21 de grade și o minimă de 9-11 grade.

Marți, răcirea va continua, iar în cea mai mare parte a țării temperaturile din timpul zilei se vor situa sub mediile climatologice.

Valorile maxime vor fi cuprinse între 10 și 17 grade, cu temperaturi ușor mai ridicate în sud-est. Minimele ar putea coborî până la 3 grade. Cerul va fi predominant noros, iar ploile vor fi mai probabile în jumătatea sudică a României.

În zona montană înaltă vor continua precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul se va intensifica temporar, îndeosebi la munte, în est și în sud-est. În Capitală, vremea va deveni răcoroasă, cu înnorări persistente și ploi temporare. Temperatura maximă va fi de aproximativ 16 grade, iar minima de 9-10 grade.

Miercuri, temperaturile vor rămâne scăzute la nivelul întregii țări, apropiindu-se de mediile normale sau coborând sub acestea. Maximele vor varia între 12 și 18 grade, iar minimele se vor situa între 2 și 10 grade.

În sudul țării vor mai fi ploi locale, în timp ce în regiunile sud-estice și la munte vântul va continua să prezinte intensificări. În București, vremea se va menține răcoroasă. Vor exista în continuare condiții pentru precipitații și intensificări ale vântului, iar temperatura maximă va ajunge la 16-17 grade. Noaptea, termometrele vor indica între 8 și 10 grade.

Joi, aria precipitațiilor se va reduce, iar vremea va începe să se apropie de caracteristicile obișnuite pentru această perioadă a anului. În majoritatea regiunilor, maximele vor fi cuprinse între 14 și 18 grade, în timp ce minimele vor coborî până la 2-10 grade. În sud-est vor mai fi posibile intensificări ale vântului. Pentru București, meteorologii estimează o ameliorare a vremii și o ușoară creștere a temperaturilor diurne. Maxima va ajunge la aproximativ 18 grade, iar minima va scădea la 6-7 grade.

Pentru ultimele zile ale intervalului analizat, ANM estimează o tendință de încălzire în toate regiunile țării.

Temperaturile din timpul zilei vor crește treptat, însă probabilitatea de precipitații locale va deveni mai ridicată către sfârșitul perioadei, în special în jumătatea estică a României.

Și în București, valorile termice vor urca ușor peste mediile caracteristice celei de-a doua decade a lunii octombrie.

Totodată, spre finalul intervalului 16-18 octombrie, probabilitatea apariției ploilor va crește și în Capitală.