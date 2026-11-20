Ambasada Rusiei la București a transmis o declarație în care critică refuzul autorităților române de a acorda vize echipei ruse de taekwondo, care urma să participe la Campionatul European de cadeți. Reprezentanții Moscovei susțin că decizia încalcă normele internaționale privind drepturile sportivilor și avertizează că aceasta va influența relațiile viitoare dintre cele două țări.

Diplomația rusă consideră că autoritățile de la București au acționat discriminatoriu prin refuzul de a permite accesul unor sportivi cu vârste între 12 și 14 ani la competiția programată în perioada 26–29 noiembrie 2026. Ambasada Rusiei susține că măsura contravine deciziilor organismelor internaționale de taekwondo și obligațiilor asumate prin tratatele privind drepturile omului.

Reacția vine după ce Ministerul rus de Externe l-a convocat vineri pe ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, pentru a protesta față de neacordarea vizelor.

În declarația de presă, reprezentanții diplomatici ruși au calificat refuzul acordării vizelor drept o nouă manifestare a „rusofobiei” și au acuzat România că nu respectă principiile aplicabile competițiilor sportive internaționale.

Ambasada a invocat o decizie a Consiliului Federației Mondiale de Taekwondo, adoptată la 31 ianuarie 2026, precum și o adresă transmisă de conducerea Uniunii Europene de Taekwondo către Ambasada României la Moscova. Potrivit reprezentanței diplomatice, autoritățile române ar fi ignorat aceste documente atunci când au refuzat accesul sportivilor ruși.

„Refuzul autorităţilor române de a acorda vize echipei naţionale a Rusiei de taekwondo pentru participarea la Campionatul European la această disciplină sportivă, destinat băieţilor şi fetelor cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani, care va avea loc la Bucureşti în perioada 26–29 noiembrie 2026, reprezintă o nouă manifestare a rusofobiei din partea oficialităţilor de la Bucureşti. În acest context, au fost ignorate decizia Consiliului Federaţiei Mondiale de Taekwondo din 31 ianuarie 2026, nr. PO 2026/30, precum şi adresa conducerii Uniunii Europene de Taekwondo către Ambasada României la Moscova. Această decizie a părţii române constituie un act de lipsă făţişă şi flagrantă de respect faţă de normele fundamentale atât ale mişcării sportive internaţionale, cât şi ale dreptului internaţional în domeniul drepturilor omului în general, încălcând în modul cel mai grav obligaţiile care îi revin în temeiul Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din 1966, Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 1950, Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului din 1989 şi altor instrumente juridice internaţionale care interzic în mod expres discriminarea pe criterii de naţionalitate. O asemenea abordare este inacceptabilă pentru orice ţară civilizată care se prezintă drept un stat democratic modern şi dezvoltat, acordând importanţă principiului egalităţii în drepturi”, se arată în declaraţia ambasadei.

Reprezentanții Ambasadei Rusiei au susținut că decizia autorităților române este cu atât mai gravă cu cât îi afectează pe copii. Potrivit poziției exprimate de ambasadă, sportivii ruși ar fi privați de posibilitatea de a participa la o competiție internațională din cauza cetățeniei lor.

Instituția a descris măsura drept un act cu un caracter deosebit de cinic, afirmând că autoritățile române ar fi trebuit să permită participarea minorilor la Campionatul European de taekwondo.

Aceste acuzații reprezintă poziția exprimată de partea rusă, nu concluzii ale unei instanțe sau ale unui organism internațional.

Reprezentanța diplomatică a criticat și explicațiile Ministerului Afacerilor Externe de la București privind motivele pentru care sportivii ruși nu au primit vize. Ambasada Rusiei a respins argumentele referitoare la securitatea navigației în Marea Neagră și la încălcarea spațiului aerian românesc, susținând că acestea nu au legătură cu participarea copiilor la competiții sportive.

În aceeași declarație, Moscova a acuzat autoritățile române că nu ar putea asigura condiții echitabile pentru toți participanții la evenimente sportive internaționale. Reprezentanții ruși au avertizat că refuzul acordării vizelor va fi avut în vedere în stabilirea relațiilor bilaterale viitoare.

„Încercările MAE al României de a se justifica prin invocarea unor pretinse ameninţări la adresa siguranţei navigaţiei în Marea Neagră (ameninţări care, după cum se ştie, provin din partea ucraineană) fără nicio legătură cu sportul, precum şi prin acuzaţiile privind presupuse încălcări de către Rusia ale spaţiului aerian românesc, par deplasate şi ridicole. Abuzând de prerogativa acordării vizelor copiilor din Rusia, partea română a demonstrat încă o dată că nu este demnă şi nici capabilă să organizeze competiţii sportive de înalt nivel şi să asigure condiţii echitabile şi egale pentru participanţii la acestea. Prin acţiunile sale distructive şi de confruntare, dictate de rusofobia conjuncturală, autorităţile oficiale române nu fac decât să adâncească liniile de divizare, agravând relaţiile ruso-române, care se află deja într-o profundă criză. Acest lucru va fi, fără îndoială, luat în considerare de Rusia în procesul de configurare a viitoarelor relaţii bilaterale”, menţionează ambasada.

Declarația Ambasadei Rusiei a fost transmisă în aceeași zi în care ambasadorul român Cristian Istrate a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse.

Autoritățile de la Moscova au protestat față de refuzul acordării vizelor pentru membrii echipei naționale ruse de taekwondo, care intenționau să participe la Campionatul European de cadeți organizat la București.

Competiția este destinată sportivilor cu vârste între 12 și 14 ani. Prin reacția transmisă vineri, Ambasada Rusiei a extins criticile asupra autorităților române și a avertizat că incidentul ar putea avea consecințe asupra relațiilor diplomatice dintre București și Moscova.