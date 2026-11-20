Doi cetățeni danezi au fost inculpați într-un dosar privind un presupus plan de asasinare a rapperului ucrainean Kyivstoner, care urma să susțină un concert pe 25 septembrie, la Charlottenlund, lângă Copenhaga. Potrivit informațiilor publicate vineri, 20 noiembrie, de televiziunea publică daneză DR, suspecții ar fi acționat la comanda serviciilor ruse de informații. Cei doi au fost arestați înaintea evenimentului, iar concertul a fost anulat.

Autoritățile daneze îi suspectează pe cei doi bărbați că ar fi acceptat să îl ucidă pe artistul ucrainean în Danemarca. Informațiile despre presupusa implicare a serviciilor de informații ruse au fost dezvăluite de televiziunea publică DR și preluate de agenția AFP.

Postul danez a prezentat acuzațiile formulate în dosar, potrivit cărora cei doi ar fi fost recrutați pentru comiterea asasinatului.

„Doi bărbaţi danezi sunt suspectaţi de faptul că au fost angajaţi de către serviciile ruse de informaţii să asasineze un rapper ucrainean care urma să dea un concert în Danemarca”, scrie DR pe site.

Cei doi suspecți au fost inculpați, însă au respins acuzațiile care le sunt aduse.

Potrivit televiziunii DR, arestările au avut loc pe 25 septembrie, cu puțin timp înainte ca rapperul ucrainean Kyivstoner să urce pe scenă la Charlottenlund, localitate situată la periferia capitalei daneze.

Concertul programat în acea zi a fost anulat.

Informațiile publicate de presa daneză indică faptul că presupusul plan de asasinare îl viza direct pe artist, iar cei doi bărbați sunt suspectați că ar fi acționat în numele serviciilor ruse de informații.

Dezvăluirile au apărut în aceeași zi în care serviciile daneze de informații au programat o conferință de presă pentru vineri seară.

Instituția a anunțat că va prezenta informații despre „evoluţia ameninţării în leghătură cu Rusia”.

Potrivit DR, cei doi inculpați neagă implicarea în presupusul plan de asasinare a rapperului ucrainean.