Update. 16.10: Curtea de Apel București a judecat contestația DIICOT la decizia Tribunalului București de eliberare a lui Călin Georgescu, însă a decis să amâne pronunțarea unei decizii pentru luni, 23 noiembrie.

Magistrații Curții de Apel București vor judeca vineri contestația formulată de DIICOT împotriva deciziei din 9 noiembrie, prin care Tribunalul București a admis cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu. Hotărârea nu a fost definitivă, astfel că fostul candidat la alegerile prezidențiale a rămas în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Termenul a fost stabilit pentru 20 noiembrie, când judecătorii vor decide dacă admit contestația procurorilor sau mențin soluția pronunțată de Tribunalul București.

Situația juridică a fostului candidat la alegerile prezidențiale s-a schimbat din nou miercuri, 18 noiembrie, după ce Tribunalul Ilfov a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile.

Aceeași măsură a fost stabilită și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, trimis în judecată alături de Georgescu. Nici această hotărâre nu este definitivă sau executorie. Instanța a stabilit că măsura arestului la domiciliu poate fi pusă în aplicare numai după rămânerea definitivă a deciziei, iar contestația poate fi depusă în termen de 48 de ore de la comunicare.

În cazul în care va ajunge în arest la domiciliu, Călin Georgescu va trebui să respecte mai multe restricții. Acesta nu va putea părăsi locuința din Mogoșoaia fără permisiunea instanței și va fi obligat să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere. De asemenea, nu va avea voie să comunice cu persoana care a depus plângerea penală, cu ceilalți inculpați și cu martorii din dosar. Instanța i-a interzis și participarea la adunări publice sau manifestări sportive și culturale.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată în luna noiembrie de procurorii DIICOT, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ancheta a pornit de la plângerea depusă de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro în urma unei afaceri ce presupunea obținerea unei finanțări externe.

Potrivit anchetatorilor, omului de afaceri i-ar fi fost prezentată posibilitatea accesării unui credit de șase milioane de euro, pentru care trebuia să depună o garanție financiară. Ulterior, suma solicitată ar fi fost majorată, în perspectiva obținerii unei finanțări mai mari.

Creditul nu a mai fost acordat, iar banii depuși drept garanție nu ar fi fost restituiți. Procurorii susțin că presupusa activitate infracțională s-ar fi desfășurat în perioada septembrie 2021 – octombrie 2023, atât în România, cât și în străinătate.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost plasat în arest preventiv la 29 septembrie 2026, în urma unei decizii a Curții de Apel București.

La 28 octombrie, aceeași instanță a admis o contestație a DIICOT și a prelungit arestarea preventivă pentru încă 30 de zile, până la 27 noiembrie inclusiv.

Între timp, instanțele au pronunțat mai multe hotărâri de înlocuire a măsurii cu arestul la domiciliu, însă acestea nu au produs efecte definitive.

Decizia așteptată vineri, 20 noiembrie, privește măsura preventivă, nu vinovăția lui Călin Georgescu. Acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate în procesul penal, iar fostul candidat beneficiază de prezumția de nevinovăție.