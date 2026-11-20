Președintele american Donald Trump a lansat vineri o serie de critici dure la adresa Curții Penale Internaționale, acuzând instituția judiciară de la Haga că a depășit limitele mandatului său. În același timp, liderul de la Casa Albă a apreciat public poziția adoptată de China și Rusia, state care s-au alăturat demersului său de a contesta activitatea și deciziile acestei instanțe, informează AFP.

Declarațiile președintelui Statelor Unite vin imediat după întrevederile oficiale pe care le-a avut în cursul acestei săptămâni în China, acolo unde a discutat față în față cu președintele chinez Xi Jinping și cu omologul său rus, Vladimir Putin. Donald Trump a subliniat că a reușit să obțină o susținere importantă din partea Beijingului în privința contestării autorității Curții Penale Internaționale.

"China a fost, de asemenea, de acord, pentru prima dată, să condamne abuzurile şi excesele Curţii Penale Internaţionale, care, apropo, este scăpată de sub control", a declarat preşedintele SUA, oferind detalii despre discuțiile purtate la nivel înalt în Asia.

Liderul american a făcut referire și la nemulțumirile exprimate de șeful statului rus față de modul în care operează tribunalul internațional. Poziția Moscovei este influențată direct de faptul că pe numele lui Vladimir Putin există un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, în legătură cu acuzații privind posibile crime de război comise pe teritoriul Ucrainei.

"Aş spune că Putin, în special, nu este mulţumit de această situaţie, dar nici alţii nu sunt", a remarcat Donald Trump, sugerând că opoziția față de acțiunile instanței de la Haga este împărtășită de mai mulți lideri mondiali.

Evenimentul de la Washington a început cu o ușoară întârziere, liderul de la Casa Albă ajungând la pupitru cu 25 de minute peste ora stabilită inițial în programul oficial. La această apariție publică, Donald Trump nu a fost singur, fiind flancat de doi dintre cei mai importanți oficiali ai administrației sale, vicepreședintele SUA, JD Vance, și secretarul de stat, Marco Rubio.