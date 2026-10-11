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Noi acuzații pentru ANM, după scandalul cu hainele și cosmeticele

Noi acuzații pentru ANM, după scandalul cu hainele și cosmeticele
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) este acuzată că ar fi efectuat achiziții directe de milioane de lei cu încălcarea legislației, în ultimii patru ani, potrivit unor informații prezentate duminică de ministra interimară a Mediului, citată de Mediafax.

Noi acuzații pentru ANM

Raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului acuză nereguli privind contractele pentru tonere, laptopuri și mobilier, pe lângă cumpărăturile din bani publici pentru produse de lux, care au declanșat cu o zi în urmă scandalul legat de ANM.

„Achiziții directe peste achiziții directe, cu valori de milioane de lei în ultimii patru ani, făcute cu încălcarea legislației, la ANM. Plata unor parfumuri de pe cardurile oficiale ale ANM nu a fost singurul lucru descoperit de Corpul de Control”, a transmis Diana Buzoianu pe Facebook.

Potrivit acesteia, instituția ar fi alocat peste 400.000 de lei pentru tonere în 2023, 710.000 de lei în 2024 și 570.000 de lei în 2025, deși plafonul legal pentru achizițiile directe este de 270.000 de lei.

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Contractele pentru computere și mobilier, verificate

Raportul ar mai indica atribuirea unor contracte în valoare de 850.000 de lei pentru laptopuri, în 2023, și de 1,5 milioane de lei pentru mobilier, în 2024.

Ministra a menționat și două firme care ar fi câștigat în mod repetat contracte pentru mai multe categorii de produse: Euroserv Copy Consult SRL și Euro Data Concept SRL.

Elena Mateescu

Elena Mateescu / sursa foto: Facebook

Buzoianu a îndemnat publicul să verifice ce pondere reprezintă contractele directe cu ANM în cifra de afaceri a celor două societăți și câți angajați au acestea.

Se cere demisia conducerii ANM

Diana Buzoianu a cerut din nou demisia conducerii ANM, aflată sub conducerea directoarei Elena Mateescu, și a criticat susținerea politică a acesteia.

Controversa a izbucnit după ce primele rezultate ale controlului au scos la iveală achiziții din fonduri publice pentru haine de firmă, parfumuri, produse de machiaj, lenjerie intimă și gadgeturi.

Potrivit informațiilor prezentate anterior, aceste cumpărături au fost achitate inclusiv cu carduri oficiale ale instituției.

Informațiile privind încălcarea legislației reprezintă deocamdată acuzațiile prezentate de ministră pe baza constatărilor corpului de control al Ministerului Mediului.

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