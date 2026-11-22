Mai mult de 100 de obiecte legate de Titanicului au fost scoase la licitație, iar valoarea totală a vânzărilor a depășit 1 milion de lire sterline, potrivit ITV News. Printre piesele adjudecate s-au numărat un ceas de buzunar, un inel cu diamant și o scrisoare recuperată de lângă trupul unui pasager.

Obiecte rare care au aparținut pasagerilor de pe Titanic au fost vândute la licitație pentru sume record, în cadrul unei vânzări organizate de casa britanică Henry Aldridge and Son, în Devizes, Wiltshire.

Printre cele mai valoroase piese s-au numărat un ceas de buzunar al unei pasagere de clasa a treia, adjudecat pentru 250.000 de lire sterline, și un inel cu diamant care a aparținut lui Lady Duff Gordon, vândut pentru 140.000 de lire sterline.

Licitația a reunit peste 100 de obiecte asociate celebrului pachebot, iar valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 1 milion de lire sterline. Potrivit organizatorilor, rezultatele reflectă interesul internațional constant pentru artefactele care documentează unul dintre cele mai cunoscute dezastre maritime din istorie.

Ceasul de buzunar a aparținut lui Mary Mangan, o irlandeză în vârstă de 32 de ani, care călătorea la bordul Titanicului în 1912. Obiectul a fost recuperat de pe trupul acesteia după naufragiu și restituit familiei, alături de celelalte bunuri personale.

Mangan emigrase în Statele Unite și revenise în Irlanda la începutul anului 1912 pentru a-și vizita familia. Ea se afla printre cei 14 emigranți din zona Addergoole, cunoscuți ulterior sub numele de „Addergoole 14”, care au urcat la bordul navei. Ceasul, gravat cu inițialele MM, a fost expus recent la Titanic Belfast, înainte de a fi scos la licitație.

Prețul de 250.000 de lire sterline a stabilit un record pentru un obiect care a aparținut unui pasager de clasa a treia, potrivit relatărilor despre licitație.

Un alt obiect important vândut în cadrul licitației a fost un inel cu diamant purtat de Lucy, Lady Duff Gordon, pasageră de clasa întâi și supraviețuitoare a naufragiului. Bijuteria, considerată în familie drept inelul său de logodnă, a rămas în posesia descendenților. Relatările publicate după licitație indică un preț de 140.000-150.000 de lire sterline, în funcție de sursa citată.

O scrisoare redactată în limba spaniolă de pasagerul de clasa întâi Ramon Artagaveytia Gomez a fost adjudecată pentru 80.000 de lire sterline. Documentul, pătat de apă și recuperat de lângă trupul autorului, fusese scris pe hârtie cu antetul oficial al Titanicului.

Scrisoarea descrie mai multe aspecte ale navei, inclusiv culorile, temperatura din interior și numărul persoanelor care participau la mesele servite la bord. Documentul este considerat unul dintre artefactele relevante pentru reconstituirea experienței pasagerilor în timpul călătoriei inaugurale.

Licitația organizată de Henry Aldridge and Son, în Devizes, Wiltshire, a inclus peste 100 de obiecte asociate Titanicului. Printre acestea s-au numărat un document de asigurare, adjudecat pentru 27.000 de lire sterline, și un bilet rar, vândut pentru 45.500 de lire sterline.

O carte poștală scrisă de Jack Phillips, operatorul radio al navei, către sora sa Elsie, cu patru zile înainte de naufragiu, a fost vândută pentru aproape 32.000 de lire sterline. Phillips a rămas la postul său în timpul tragediei, transmițând semnale de ajutor și contribuind la coordonarea operațiunilor de salvare.

Valoarea totală a vânzărilor a depășit 1 milion de lire sterline, potrivit organizatorilor. Andrew Aldridge, reprezentant al casei de licitații, a descris evenimentul drept o vânzare importantă, care reflectă interesul internațional de durată pentru istoria Titanicului.

RMS Titanic a plecat în călătoria inaugurală pe 10 aprilie 1912 și s-a scufundat în primele ore ale zilei de 15 aprilie, după ce a lovit un iceberg în Atlanticul de Nord. Aproximativ 1.500 de persoane și-au pierdut viața în dezastru.

Obiectele scoase la licitație păstrează legătura cu pasagerii și cu experiențele individuale din timpul tragediei, iar proveniența lor documentată contribuie la interesul colecționarilor.