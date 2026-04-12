Obiect de pe Titanic, scos la licitație pentru o sumă uriașă. Povestea sa a emoționat o lume întreagă

O pernă provenită de pe Titanic urmează să fie scoasă la vânzare în cadrul unei licitații speciale, organizate în Marea Britanie, iar suma estimată este una impresionantă. Obiectul, recuperat dintr-una dintre bărcile de salvare ale navei, este considerat o piesă rară, cu o încărcătură istorică aparte, care atrage deja interesul colecționarilor din întreaga lume.

Perna este realizată din pânză și provine dintr-una dintre cele 13 bărci de salvare care au transportat supraviețuitorii către nava SS Carpathia, după scufundarea Titanicului din aprilie 1912. Aceasta a fost preluată de pe un scaun al bărcii și s-a păstrat într-o stare remarcabilă până în prezent.

Obiectul va fi scos la licitație pe 18 aprilie, în cadrul casei Henry Aldridge & Son din Devizes, Wiltshire, fiind însoțit de placa originală a bărcii de salvare, dar și de alte elemente care îi confirmă autenticitatea.

Andrew Aldridge, expert al casei de licitații, a subliniat importanța rară a piesei. „Este cu adevărat o oportunitate unică pentru un muzeu sau un colecționar. Este fără precedent să oferim la licitație un obiect complet autentificat dintr-o barcă de salvare a Titanicului, cu placa originală intactă”. Acesta a mai explicat că obiectul poate fi recunoscut inclusiv în imagini istorice. „Obiectul poate fi identificat într-o fotografie de epocă a bărcii de salvare numărul 2 de pe Titanic”.

Istoria pernei este strâns legată de destinul tragic al lui Richard William Smith, un importator de ceai din Londra, care se afla la bordul Titanicului în momentul naufragiului. Acesta se îndrepta spre Brooklyn, New York, pentru a-și întâlni partenerul de afaceri, TG Matthews, însă nu a supraviețuit tragediei, iar trupul său nu a fost recuperat niciodată.

După dezastru, un apropiat al lui Smith a intrat în posesia pernei, iar ulterior aceasta a fost cumpărată de Matthews, profund afectat de pierderea partenerului său. Obiectul a rămas în biroul acestuia ca simbol al unei prietenii pierdute, până când a fost transmis, în 1926, nepotului său, George Matthews Byers.

Ani mai târziu, în 1987, perna a fost vândută unui nou proprietar, a cărui identitate nu a fost făcută publică, fiind păstrată de atunci în colecții private.

Piesa istorică ar putea ajunge la un preț de aproximativ 206.244 de euro, potrivit estimărilor. Perna păstrează încă cele patru inele din alamă și este însoțită de o bucată autentică de frânghie de pe Titanic, precum și de documente care atestă proveniența sa.

Prin toate aceste elemente, obiectul oferă o legătură directă cu una dintre cele mai cunoscute tragedii maritime din istorie, fiind considerat de specialiști o relicvă de o valoare excepțională.

Aceasta nu este prima piesă legată de Titanic care atrage sume uriașe la licitații. În toamna anului trecut, un ceas din aur, care a aparținut unuia dintre cei mai bogați pasageri aflați la bord, a fost vândut pentru peste două milioane de euro, stabilind un nou record.

Interesul constant pentru astfel de obiecte arată că povestea Titanicului continuă să fascineze și să emoționeze, chiar și la mai bine de un secol de la tragedie.