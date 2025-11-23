Ceasul care a tăcut odată cu Titanicul. Suma uriașă pentru care a fost vândut

Un ceas de buzunar din aur, recuperat de pe trupul unuia dintre cei maiînstăriți pasageri ai Titanicului, a fost vândut la licitație pentru suma „record-breaking” de 1,78 milioane de lire sterline, potrivit casei de licitații Henry Aldridge & Son, potrivit BBC.

Ceasul aparținea lui Isidor Straus, om de afaceri american, politician și coproprietar al celebrului magazin Macy’s din New York.

Straus și soția sa, Ida, s-au numărat printre cele peste 1.500 de persoane care au murit în noaptea de 14 aprilie 1912, când nava ce plecase din Southampton spre New York a lovit un aisberg și s-a scufundat.

Trupul lui Isidor Straus a fost recuperat din Atlantic la câteva zile după tragedie. Printre obiectele găsite asupra lui s-a aflat și un ceas de buzunar Jules Jurgensen din aur de 18 carate.

Ceasul a rămas în familia Straus timp de generații, iar licitația de sâmbătă, desfășurată în Devizes, Wiltshire, a stabilit un nou record pentru astfel de obiecte asociate Titanicului.

Isidor Straus s-a născut în Bavaria și a emigrat în Statele Unite, unde a devenit om de afaceri influent. În seara scufundării Titanicului, soția sa, Ida, a refuzat să urce într-o barcă de salvare pentru a nu-și părăsi soțul.

Conform relatării: „se crede că soția sa devotată a refuzat un loc într-o barcă de salvare, deoarece nu voia să-și părăsească soțul și a spus că ar prefera să moară alături de el”. Trupul Idei Straus nu a fost niciodată găsit.

La aceeași licitație, o scrisoare scrisă de Ida Straus pe papetărie oficială a Titanicului a fost adjudecată pentru 100.000 de lire, iar o listă a pasagerilor a fost vândută cu 104.000 de lire.

De asemenea, „o medalie de aur acordată echipajului RMS Carpathia de către supraviețuitorii salvați, vândută cu 86.000 de lire sterline”. În total, licitația dedicată memorabilia Titanicului a atins suma de 3 milioane de lire.

Ceasul de buzunar s-a oprit la ora 02:20, momentul în care Titanic s-a scufundat complet. Obiectul este considerat a fi fost un cadou primit de Isidor Straus de la soția sa în anul 1888.

„Se crede că a fost un cadou de ziua de 43 de ani de la Ida Straus pentru soțul ei, în 1888, și este gravată cu inițialele lui Straus”.

Ceasul, transmis în familie, a fost restaurat ulterior de Kenneth Hollister Straus, strănepotul cuplului.

Licitația Henry Aldridge & Son este cunoscută pentru vânzarea de piese rare legate de RMS Titanic. Andrew Aldridge, reprezentant al casei de licitații, a declarat că „prețul record mondial pentru ceas ilustrează interesul constant pentru povestea Titanicului”.

Acesta a adăugat: „Fiecare bărbat, femeie și copil, pasager sau membru al echipajului, avea o poveste de spus, iar aceasta este relatată 113 ani mai târziu, prin intermediul obiectelor de colecție”.

Aldridge a făcut referire și la legătura dintre cei doi soți Straus, afirmând că „The Strauses were the ultimate love story, Ida refusing to leave her husband of 41 years as the Titanic sank”.

Anterior, un alt ceas de aur oferit căpitanului navei Carpathia – vasul care a salvat peste 700 de supraviețuitori ai dezastrului – fusese vândut pentru 1,56 milioane de lire.