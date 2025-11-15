Milioane de dolari pentru cinci cenți. Licitație nebunească pentru cinci monede

Ultimele cinci monede de un cent emise de Trezoreria SUA ar putea declanșa un război al licitațiilor de milioane de dolari, potrivit Fox News. Mai mult, experții estimează că ultimele cinci monede rare marcate cu Omega ar putea aduna între 2 și 5 milioane de dolari la licitație.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a bătut miercuri ultimele cinci monede de un cent - fiecare purtând o marcă rară omega - punând astfel capăt producției de monede de un cent din SUA și creând obiecte de colecție care ar putea aduce milioane de dolari la licitație.

Baterea acestei monede, autorizată pentru prima dată în temeiul Legii Monedelor din 1792, a fost recent întreruptă din cauza creșterii costurilor de producție din ultimul deceniu. Mica monedă costă acum aproape patru cenți pentru a fi fabricată, dar valorează doar un cent.

Deși experții au estimat valoarea de licitație a ultimelor monede de culoarea cuprului între 2 și 5 milioane de dolari, potrivit USA Today, alți colecționari de monede au spus că estimările par nerealiste.

Numismatul Richard Weaver, proprietarul companiei Broomall’s Delaware Valley Rare Coin Company, a declarat pentru phillymag.com că atunci când trezorierul SUA, Brandon Beach, a pozat pentru o fotografie în care ținea una dintre ultimele monede de un cent, este posibil să o fi deteriorat.

„Dacă vă uitați la acea fotografie, el ține moneda cu degetele pe ea”, a declarat Weaver pentru publicație. „Pur și simplu nu faci asta. Cuprul este foarte reactiv la transpirație și la uleiurile pielii, iar orice colecționar serios va lua în considerare această fotografie.”

Weaver a emis ipoteza că, din moment ce monedele de un cent au fost făcute în scop ceremonial și nu vor intra niciodată în circulație, valoarea lor ar putea scădea.

„Vedeți, au fost făcute în acest scop”, a spus Weaver. „Au fost create pentru a fi rare. Când vezi oameni care plătesc milioane pentru monede, ei plătesc pentru monede care au 100 sau 200 de ani, dintre care se știe că există doar o mână și care au supraviețuit atâția ani fără ca cineva să le fi fabricat în acest scop în 1933 sau 1794.”

„Un lucru greu de prevăzut în așa ceva este egoul”, a mai spus Weaver. „Și există o mulțime de egouri în zilele noastre.”

Oficiali din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA au declarat că puținele monede vor fi scoase la licitație de către guvern la o dată ulterioară, deși acest lucru nu a fost încă anunțat.

Președintele Donald Trump a anunțat în februarie planul de a opri producția de monede de un cent.

„Mult prea mult timp, Statele Unite au bătut monede de un cent care ne-au costat literalmente mai mult de 2 cenți”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social. „Este o risipă! I-am cerut secretarului meu al Trezoreriei SUA să înceteze producția de monede de un cent noi.”

În anul fiscal 2024, moneda de un cent (penny) a reprezentat 57% din producția totală de monede circulante a Monetăriei SUA, de 5,61 miliarde de monede.

Conform celor mai recente estimări, Monetăria SUA se așteaptă să economisească aproximativ 56 de milioane de dolari pe an în costuri de producție prin eliminarea monedei, potrivit site-ului său web.

Moneda poate fi folosită în continuare pentru tranzacții, iar cele aflate în circulație vor continua să fie utilizate până la sfârșitul duratei lor de viață, de 30 de ani. De asemenea, Monetăria SUA a anunțat că va continua să producă versiuni de colecție ale monedei în cantități limitate.