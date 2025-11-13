Ultimul bănuț: SUA renunță la moneda de un cent după mai bine de două secole

Monetăria Statelor Unite a încetat miercuri producția monedei de un cent, marcând o schimbare majoră în politica monetară a țării. Decizia vine atât pentru a economisi bani, cât și pentru că moneda, care odinioară putea cumpăra o gustare sau o bomboană, a devenit treptat irelevantă în tranzacțiile moderne, potrivit AP.

Ultimele monede de un cent au fost bătute la Monetăria din Philadelphia, locul unde au fost produse cele mai mici monede americane încă din 1793, la un an după ce Congresul adoptase Legea privind monedele. Oficialii au anunțat că ultimii bănuți vor fi scoși la licitație.

„Dumnezeu să binecuvânteze America și vom economisi contribuabililor 56 de milioane de dolari”, a declarat trezorierul SUA, Brandon Beach, înainte de a apăsa butonul pentru a imprima ultimul bănuț. Deși monedele de un cent rămân mijloace legale de plată, nu vor mai fi produse altele noi. Beach a menționat că ultima monedă scoasă anterior din producție a fost cea de jumătate de cent, în 1857.

Președintele Donald Trump a ordonat dispariția monedei, subliniind că producția unui cent costă aproape 4 cenți, ceea ce a transformat moneda într-un instrument depășit pentru economia modernă. „Mult prea mult timp, Statele Unite au bătut monede de un cent care ne-au costat literalmente peste 2 cenți”, a scris Trump într-o postare online în februarie. „Este o risipă!” Miliarde de monede de un cent continuă să circule, dar sunt rar folosite în tranzacțiile cotidiene.

Unii comercianți au ales să rotunjească prețurile în jos pentru a evita să-i încurce pe cumpărători, alții au cerut clienților să aducă exact restul, iar cei mai inventivi au oferit premii, cum ar fi o băutură gratuită, în schimbul unei grămezi de bănuți. Moneda de un cent, deși retrasa din producție, păstrează un loc în istoria economică și culturală a Statelor Unite, fiind un simbol al unei epoci în care fiecare bănuț conta, mai scrie AP.