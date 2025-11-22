„Boogeyman” îl face pe Ghenie unul dintre cei mai scumpi pictori europeni

Lucrarea „Boogeyman” a pictorului român Adrian Ghenie a fost vândută la casa de licitații Christie’s pentru suma de 2,63 milioane de dolari, consolidând poziția artistului pe piața internațională de artă contemporană.

Rezultatul tranzacției confirmă interesul colecționarilor pentru lucrările sale și îl situează printre cei mai bine cotați pictori europeni.

Realizată în ulei pe pânză și având o lățime de peste trei metri, lucrarea este descrisă de Christie’s ca fiind „una dintre cele mai complexe și expresive creații din portofoliul lui Ghenie”.

Casa de licitații precizează că „Boogeyman” reprezintă „o reinterpretare profundă a unei figuri folclorice care a marcat imaginarul colectiv de secole”.

Analiza agenției arată că „Ghenie readuce în actualitate figura folclorică a monstrului care bântuie imaginația colectivă de secole. De la gravurile lui Goya din Los Capricho, la universul horror al lui Stephen King sau filmul cult al lui Ulli Lommel, Boogeyman este o prezență recurentă în arta și literatura universală”.

În compoziția lucrării, artistul introduce și o a doua figură, interpretată de experți ca reprezentând un alter ego al pictorului.

Aceasta este „o figură întoarsă, așezată într-un fotoliu galben”, care se află în contrapunct cu silueta amenințătoare a personajului principal și contribuie la „atmosfera tensionată și introspectivă a lucrării”.

În descrierea oficială, „personajul enigmatic sugerează teamă, memorie și subconștient”, iar decorul picturii este „construit ca o amintire fragmentată, se dizolvă treptat într-un amestec de pete, urme și gestualitate abstractă”.

„Boogeyman” face parte din seria The Visitation, considerată una dintre cele mai importante serii ale artistului.

Adrian Ghenie, născut în 1977 la Baia Mare și stabilit în prezent la Berlin, a expus în instituții precum Villa Medici din Roma, Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg, Tate Liverpool, MCA Denver sau S.M.A.K. Ghent.

Datele din 2024 arată că Ghenie a înregistrat vânzări totale de 5.632.985 de dolari doar în acel an, fiind singurul artist european prezent în topul mondial al celor mai bine cotați pictori contemporani.

Printre lucrările care au stabilit recorduri se numără „Unchiul” (2019), vândută pentru aproximativ 3 milioane de dolari, devenind a doua cea mai scumpă lucrare ultra-contemporană tranzacționată în acel an.

În paralel cu activitatea sa artistică, Ghenie sprijină tinerii creatori prin fundația care îi poartă numele și susține școala de artă de la Cluj, fiind co-fondator al Galeriei Plan B.

Prin aceste demersuri, artistul continuă să contribuie la dezvoltarea artei contemporane românești, menținând legătura cu comunitatea artistică locală și internațională.

Vânzarea lucrării „Boogeyman” demonstrează interesul continuu al pieței de artă pentru creațiile lui Adrian Ghenie și confirmă rolul său important în scena internațională a artei contemporane.