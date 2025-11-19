Justitie

Erika Isac și Rareș Mariș, implicați într-un dosar penal. Ce au decis judecătorii în cazul celor doi artiști

Erika Isac și Rareș Mariș, implicați într-un dosar penal. Ce au decis judecătorii în cazul celor doi artiști
Judecătoria Sectorului 2 a confirmat oficial renunțarea la urmărirea penală în cazul cântăreților Erika Isac și Rareș Mariș, după ce Parchetul a solicitat închiderea investigației în care cei doi figurau cu calitatea de intimați, potrivit Spynews.

Erika Isac și Rareș Mariș au apărut într-un dosar la Judecătoria Sectorului 2, în calitate de intimați, pentru confirmarea renunțării la urmărirea penală. Cererea a fost formulată de Parchet, care a solicitat închiderea oficială a investigației.

Dosarul reprezintă un caz penal, însă nu implică un proces clasic. Procurorul a decis că faptele sunt minore, nu justifică continuarea anchetei și nu prezintă un interes public suficient pentru trimiterea în judecată.

Judecător

Judecător

Judecătorul a confirmat decizia procurorului, astfel că dosarul se închide fără condamnări sau consecințe penale pentru cei doi. Cheltuielile procesuale rămân în sarcina statului, conform procedurilor legale.

Cântăreața Erika Isac, dezvăluiri despre relația cu artistul MGL

Erika Isac și trapperul MGL sunt împreună de un an, timp în care cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste și au colaborat artistic, lansând mai multe piese împreună. Cei doi spun că meseria similară le facilitează o mai bună înțelegere reciprocă.

Cântăreața, cunoscută pentru succesul piesei „Macarena”, este discretă în privința vieții personale. Recent, ea a oferit detalii despre relația cu MGL și despre planurile lor comune. „Noi suntem destul de implicați unul în viața celuilalt, adică ne pasă foarte mult de ce se întâmplă unul cu celălalt și pe mine mă interesează foarte mult chestia asta, mai ales că, fiind amândoi artiști, avem vieți tumultuoase.” a declarat aceasta.

 

 

