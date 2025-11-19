Erika Isac și Rareș Mariș, implicați într-un dosar penal. Ce au decis judecătorii în cazul celor doi artiști

Judecătoria Sectorului 2 a confirmat oficial renunțarea la urmărirea penală în cazul cântăreților Erika Isac și Rareș Mariș, după ce Parchetul a solicitat închiderea investigației în care cei doi figurau cu calitatea de intimați, potrivit Spynews.

Erika Isac și Rareș Mariș au apărut într-un dosar la Judecătoria Sectorului 2, în calitate de intimați, pentru confirmarea renunțării la urmărirea penală. Cererea a fost formulată de Parchet, care a solicitat închiderea oficială a investigației.

Dosarul reprezintă un caz penal, însă nu implică un proces clasic. Procurorul a decis că faptele sunt minore, nu justifică continuarea anchetei și nu prezintă un interes public suficient pentru trimiterea în judecată.

Judecătorul a confirmat decizia procurorului, astfel că dosarul se închide fără condamnări sau consecințe penale pentru cei doi. Cheltuielile procesuale rămân în sarcina statului, conform procedurilor legale.

