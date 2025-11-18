Monden

Sore a avertizat că imaginea sa este folosită pentru promovarea unor produse de slăbit: Nu am folosit așa ceva 

Sore a avertizat că imaginea sa este folosită pentru promovarea unor produse de slăbit: Nu am folosit așa ceva
Sore a declarat, după ce a observat că o persoană îi folosește imaginea pentru a promova produse pentru slăbit, că nu a apelat niciodată la astfel de produse care promit rezultate rapide și nerealiste. „Vă rog nu credeți vreodată așa ceva”, a scris aceasta, într-un story postat pe Instagram.

Sore: Nu am folosit niciodată produse de slăbit

Artista a explicat că nu a încercat niciodată produse de slăbit, mai ales că nu a avut probleme cu greutatea. Cântăreața a subliniat că singura perioadă în care a luat în greutate a fost în timpul sarcinii, acum aproape zece ani, însă nici atunci nu a apelat la produse care promit rezultate rapide.

„Aceasta este doar una dintre postări. Vă rog nu credeți vreodată așa ceva. Nu am avut și nu am folosit/promovat așa ceva, cum de altfel, nici nu am avut probleme cu greutatea (în afară de perioada sarcinii, acum 10 ani), kilograme pe care le-am dat jos normal, în ritmul corpului)”, a scris aceasta.

Sore, despre schimbările de greutate din timpul sarcinii

În martie 2016, Sore a devenit mamă. Cântăreața spunea că, pe durata sarcinii, s-a îngrășat 21 de kilograme și că le-a dat jos treptat.

„Nu trebuie să te înfometezi, nu trebuie să trăiești în sală, trebuie doar să fii determinat, să nu faci exces din nimic, să fii pozitiv și să îți proiectezi scopul. Doar așa îl poți atinge”, declara aceasta.

Cum a reușit să slăbească după sarcină

Artista afirma că nu a urmat niciodată diete restrictive și că a mâncat, cu moderație, chiar și alimente considerate nesănătoase. Ea menționa că nu a mers la sală, dar făcea totuși mișcare zilnic.

„Da, nu am mai mâncat de 4-5 ori pe zi, doar de două ori, uneori și o dată, din cauza programului, dar nu m-am abținut de la paste, cartofi și dulciuri. Doar le-am consumat moderat. Nu am mers zi de zi la sală, dar am făcut squash, wakeboard, snowboard și am dansat pe scenă, cu voi în fața scenei”, afirma aceasta.

