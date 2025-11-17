Antonia l-a blocat pe Fulgy. Băiatul Clejanilor nu se lasă

Antonia a ajuns la capătul puterilor legat de afirmațiile lui Fulgy, băiatul Clejanilor, așa că a decis să-l blocheze pe rețelele de socializare. Până acum artista nu a ripostat în alt fel.

Cântăreața a ajuns să fie motiv de discuție pentru Fulgy. Acesta a făcut afirmații scandaloase la adresa artistei. Motivul ar fi acela că la un moment dat Velea și-ar fi pus prietenii să îl dea în judecată și din cauza lor ar fi ajuns în spital.

I-ar fi spus Velea după ce ar fi ieșit din spital că toate acestea lucruri s-ar fi întâmplat din cauza lui. Iar acum, Antonia este una dintre persoanele vizate de Fulgy la capitolul comentarii scandaloase.

”Antonia Clara Iacobescu. Cântăreață dansatoare, s-a născut la București. A fost adoptată de o familie americană. A ieșit prin cluburi, pe afară prin București. A dat de familia Castellano, l-a manipulat pe băiatul ăla, i-a făcut un copil și după s-a dus unde îi place, la bine.

Are filme și l-a pus pe Alex Velea să o terorizeze pe fata aia să facă trio. Nu vorbesc mai mult de sărăcia asta că pentru mine e o urâtă”, a spus acesta. Până acum Antonia nu a avut nicio reacție la aceste afirmații.

De-a lungul carierelor lui Alex Velea și a Antoniei, cei doi au fost implicați în mai multe scandaluri, împreună, dar și separat. În 2021 o tânără i-a acuzat că ar fi agresat-o verbal, după ce ar fi refuzat avansuri sexuale din partea celor doi. Deși au spus că o dau în judecată cei doi nu au mers mai departe.

De asemenea mulți dintre foștii colaboratori ai lui Velea, Mario Fresh, Lino Golden, Zanni, dar și alții au părăsit trupa cu scandal și cu acuzații care mai de care. Cert este că și în jurul celor doi plutesc o mulțime de necunoscute, iar cât îl privește pe Fulgy, acesta a fost chiar și sub tratament medicamentos impus de instanță.