Monden Vedete care își duc copiii la școli private. Nu se uită la bani







Anumite vedete din România au ales să își ducă copiii la școli private pentru programele internaționale și oportunitățile de dezvoltare pe care acestea le oferă. Acestea nu se uită la bani când vine vorba de micuții lor.

În loc să trimită copiii în tabere de vară în străinătate sau la schimburi educaționale peste hotare, aleg instituții private românești, care implementează programe educaționale moderne, inspirate din Occident, și care le oferă elevilor experiențe similare cu cele de pe plan internațional. Rezultatele sunt vizibile: promoții de absolvenți deja admiși la universități de top din Europa și Statele Unite.

Mihai Morar, cunoscut matinal de la Radio ZU, și-a înscris gemenele, Mara și Cezara, la școala Olga Gudynn. Campusul oferă infrastructură modernă, laboratoare dotate și programe internaționale care pregătesc elevii pentru admiterea la universități din întreaga lume.

Tudor, fiul Oanei Turcu și al lui Cristi Brancu, frecventează Little London International Academy. Această școală pune accent pe studiul intensiv al limbii engleze, examene Cambridge și programe extracurriculare extinse, de la arte la sport și științe. Elevii beneficiază de laboratoare moderne și de terenuri de sport exterioare, care completează procesul educațional.

La aceeași școală sunt înscrise și fiicele Alinei Sorescu și ale designerului Alexandru Ciucu, care urmează cursurile ciclului primar și grădiniței, participând la cluburi de robotică, arte și dezvoltare personală.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au optat pentru Liceul Româno-Finlandez, unde sunt înscriși Mika și Antonia. Instituția, fondată în 2010, adaptează metodele de predare finlandeze, considerate unele dintre cele mai eficiente din Europa. Elevii pot fi integrați de la grădiniță până la finalul liceului, iar programul include activități creative, sport și studiu intensiv.

Aurora-May, fiica Kristinei Cepraga, a fost înscrisă la Școala Internațională Italiană „Aldo Moro” din București. Instituția asigură predare trilingvă (italiană, engleză, română) și oferă elevilor activități after school, de la arte și sport, până la cursuri de dezvoltare personală.

Elena Băsescu a ales pentru Anais și Traian Complexul Educațional Laude-Reut, unde cursurile se desfășoară bilingv, în română și engleză. Complexul, parte a unui proiect european inițiat de filantropul Ronald S. Lauder, este sprijinit de ambasadori și personalități din mediul academic, oferind elevilor o educație de calitate, orientată spre performanță internațională.

Fiica prezentatoarei de la Kanal D, Silvia Ioniță, urmează cursurile școlii Just4Kids, care pune accent pe predarea bilingvă și pe dezvoltarea abilităților extracurriculare. Elevii participă la cluburi de robotică, balet, teatru, sporturi variate și limbi străine, pregătindu-se în același timp pentru examene internaționale Cambridge.

Școlile private oferă clase mai mici, profesori cu experiență internațională, programe de studiu adaptate standardelor globale și activități extracurriculare diversificate. Pentru părinții celebri, acestea reprezintă nu doar un mediu sigur și stimulativ, ci și o oportunitate de a-i pregăti pe copii pentru competiția internațională.

Costurile sunt ridicate, între câteva mii și zeci de mii de euro pe an, însă rezultatele sunt percepute ca o investiție sigură în viitor.