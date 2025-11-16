Cântăreața K-pop Nana, victima unui jaf. Artista și mama ei l-au imobilizat pe hoț

Victimă a unui jaf în propria locuință, cântăreața și actrița K-pop Nana, pe numele său real Im Jin-ah, l-a imobilizat pe hoț cu ajutorul mamei sale, potrivit Yonhap. Gestul vedetei din Coreea de Sud le-a permis polițiștilor arestarea hoțului.

Infractorul a pătruns sămbătă dimineață prin efracție în locuința artistei sud-coreene din suburbia Seulului pentru a fura obiecte de valoare, potrivit unui anchetator de la secția de poliție din Guri.

Nana și mama ei l-au imobilizat pe hoț, un bărbat de aproximativ 30 de ani, după o luptă fizică. Suspectul a fost arestat și acuzat de furt calificat. În urma atacului, artista de origine sud coreeană a fost rănită grav, fiind îngrijită în prezent la spital.

Agenția artistei K-pop Nana, Sublime, a confirmat gravitatea incidentului, precizând că ancheta poliției este în desfășurare. În timpul atacului, mama lui Nana a suferit răni grave și și-a pierdut cunoștința. Agenția a anunțat că ambele persoane necesită tratament medical și odihnă completă și că va continua să sprijine familia artistei pe durata investigațiilor.

În august, artistul Jungkook, membru al trupei BTS, a raportat pătrunderea neautorizată a unei femei în vârstă de aproximativ 40 de ani în parcarea locuinței sale, iar comediana Park Na Rae a suferit, la rândul său, un furt major la reședința sa din Yongsan, bunurile fiind evaluate la zeci de milioane de won.

Nana, pe numele său real Im Jin-ah, și-a început cariera în 2009 când a debuttat în grupul feminin After School. A devenit cunoscută și prin trio-ul Orange Caramel, al cărui videoclip „Catallena” , lansat în 2014, a strâns peste 35 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Pe lângă muzică, Nana a apărut în mai multe seriale TV notabile, printre care „Kill It” și „Justice” în 2019, precum și în „Glitch” pe Netflix în 2022. În septembrie, artista și-a lansat primul său album.