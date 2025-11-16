Cântăreața K-pop Nana, victima unui jaf. Artista și mama ei l-au imobilizat pe hoț
Victimă a unui jaf în propria locuință, cântăreața și actrița K-pop Nana, pe numele său real Im Jin-ah, l-a imobilizat pe hoț cu ajutorul mamei sale, potrivit Yonhap. Gestul vedetei din Coreea de Sud le-a permis polițiștilor arestarea hoțului.
Cântăreața de K-pop Nana a imobilizat un hoț
Infractorul a pătruns sămbătă dimineață prin efracție în locuința artistei sud-coreene din suburbia Seulului pentru a fura obiecte de valoare, potrivit unui anchetator de la secția de poliție din Guri.
Nana și mama ei l-au imobilizat pe hoț, un bărbat de aproximativ 30 de ani, după o luptă fizică. Suspectul a fost arestat și acuzat de furt calificat. În urma atacului, artista de origine sud coreeană a fost rănită grav, fiind îngrijită în prezent la spital.
Mama artistei a fost rănită în timpul atacului
Agenția artistei K-pop Nana, Sublime, a confirmat gravitatea incidentului, precizând că ancheta poliției este în desfășurare. În timpul atacului, mama lui Nana a suferit răni grave și și-a pierdut cunoștința. Agenția a anunțat că ambele persoane necesită tratament medical și odihnă completă și că va continua să sprijine familia artistei pe durata investigațiilor.
În august, artistul Jungkook, membru al trupei BTS, a raportat pătrunderea neautorizată a unei femei în vârstă de aproximativ 40 de ani în parcarea locuinței sale, iar comediana Park Na Rae a suferit, la rândul său, un furt major la reședința sa din Yongsan, bunurile fiind evaluate la zeci de milioane de won.
Cariera artistei Nana, între muzică și actorie
Nana, pe numele său real Im Jin-ah, și-a început cariera în 2009 când a debuttat în grupul feminin After School. A devenit cunoscută și prin trio-ul Orange Caramel, al cărui videoclip „Catallena” , lansat în 2014, a strâns peste 35 de milioane de vizualizări pe YouTube.
Pe lângă muzică, Nana a apărut în mai multe seriale TV notabile, printre care „Kill It” și „Justice” în 2019, precum și în „Glitch” pe Netflix în 2022. În septembrie, artista și-a lansat primul său album.
