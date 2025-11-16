Ceasul de buzunar al unui pasager de pe Titanic, gata să bată toate recordurile la licitație

Un ceas de buzunar din aur, recuperat de la unul dintre cei mai înstăriți pasageri ai Titanicului, ar putea stabili un record ca cea mai scumpă piesă vândută vreodată, spun experții. Obiectul a aparținut coproprietarului magazinului Macy’s, care și-a pierdut viața alături de soția sa, aceasta refuzând un loc într-o barcă de salvare, informează Fox News.

Mai exact, ceasul a aparținut lui Isidor Straus, coproprietar al celebrului magazin Macy's, aflat la bordul navei Titanic în aprilie 1912, împreună cu soția sa, Ida. Cuplul se întorcea la New York după o călătorie în Europa.

Potrivit licitatorului Andrew Aldridge, „ultima dată au fost văzuți stând braț la braț pe punte, deși în filmul Titanic apar întinși unul lângă altul în cabina lor”.

Ida Straus a refuzat să se urce într-o barcă de salvare, alegând să rămână alături de soțul său. Se spune că i-ar fi spus: „Locul meu este cu tine. Am trăit cu tine. Te iubesc și, dacă va fi necesar, voi muri cu tine”.

În schimb, servitoarea lor a fost urcată într-o barcă de salvare și i s-a oferit haina de blană pentru a se încălzi. „Isidor și Ida Straus se numărau printre cele mai respectate figuri ale societății” a adăugat Aldridge.

La câteva zile după scufundarea Titanicului, în aprilie 1912, obiectele aparținând familiei Straus au fost recuperate din Atlantic și returnate fiului lor, Jesse. Printre acestea se afla un ceas de buzunar Jules Jurgensen din aur de 18 carate, gravat cu inițialele „IS”.

Se presupune că mecanismul ceasului s-a oprit la ora 2:20 dimineața, momentul tragediei. Ceasul fusese dăruit lui Isidor Straus de soția sa, Ida, în 1888, cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a acestuia, data 6 februarie fiind inscripționată pe el. În același an, el și fratele său, Nathan Straus, au devenit parteneri cu drepturi depline la Macy's.

„La începutul secolului XX, un ceas de buzunar era un obiect de mare valoare sentimentală pentru un gentleman”, a explicat Aldridge. „Acest ceas simbolizează exact asta, fiind un cadou oferit de jumătatea sa”.

Aldridge a subliniat importanța istorică a obiectului: „A fost cel mai prețios obiect al unuia dintre cei mai importanți pasageri de pe Titanic. Reprezintă unul dintre cele mai rare și valoroase artefacte legate de povestea Titanicului”.

Ceasul care a aparținut familiei Straus va fi scos la vânzare împreună cu o scrisoare a Idei Straus, datată 10 aprilie 1912 și adresată unei prietene de familie. Documentul poartă antetul caracteristic Titanicului și ștampila „TransAtlantic 7” de la oficiul poștal al navei, fiind predat ulterior, împreună cu alte corespondențe, în portul Queenstown din Irlanda.

Atât ceasul, cât și scrisoarea, nu au mai fost prezentate publicului până acum și vor fi oferite de descendenții direcți ai familiei Straus prin casa de licitații Henry Aldridge & Son, din Devizes, Wiltshire.

În mesajul său, Ida Straus povestește de un incident petrecut în Southampton, New York, unde Titanicul a trecut printr-un moment critic: „Mărimea pare să-i aducă probleme”, nota ea. „Domnul Straus, care se afla pe punte în acel moment, a spus că situația părea surprinzător de asemănătoare cu primele teste ale navei Olympic în port.” Ea adăuga că pericolul a fost depășit rapid și că acum călătoria continua fără probleme spre Cherbourg.

Aldridge a subliniat că, deși casa de licitații a vândut anterior mai multe scrisori de pe Titanic, corespondența lui Isidor Straus se remarcă „prin stare excepțională și prin conținutul său detaliat”. „Ștampilarea de la oficiul poștal al Titanicului este un lucru foarte rar și neobișnuit, ceea ce va stârni interesul colecționarilor”, a adăugat el.

Obiectele recuperate de pe Titanic s-au vândut la sume impresionante. Anul trecut, ceasul de buzunar din aur al pasagerului John Jacob Astor a fost vândut pentru aproape un milion de dolari.

Totodată, un ceas de buzunar oferit căpitanului navei Carpathia, care a salvat peste 700 de supraviețuitori, a ajuns la aproximativ 1,8 milioane de dolari. În 2013, vioara dirijorului Wallace Hartley a fost adjudecată pentru peste 1,1 milioane de dolari.

Andrew Aldridge, director general al „Henry Aldridge & Son”, este un agent de licitații de a patra generație, recunoscut internațional drept autoritatea principală în evaluarea obiectelor de colecție de pe Titanic. Specializat în vânzarea de piese emblematice, Aldridge a intermediat tranzacții record, inclusiv cel mai scump obiect de pe Titanic, vândut pentru peste 1 milion de lire sterline, și cel mai scump biscuit din lume, evaluat la 15.000 de lire sterline.

Ca consultant pentru Allan Entertainment, deținătorul celor mai mari muzee dedicate Titanicului din Statele Unite, Andrew a colaborat cu numeroase instituții de prestigiu din Europa și America de Nord. Experiența sa l-a adus la cele mai prestigioase canale TV precum National Geographic, Fox and Friends, Good Morning America, BBC, Sky, ITV, Channel 4 și Channel 5, iar expertiza sa a fost solicitată și de BBC Antiques Roadshow.

Sub conducerea sa, casa de licitații Henry Aldridge & Son Ltd a devenit unul dintre cei mai importanți licitatori din Wiltshire și lider mondial în tranzacțiile cu obiecte de colecție de pe Titanic, ajungând să vândă cel mai valoros artefact de pe Titanic, evaluat la 2 milioane de dolari.

Andrew Aldridge deține o diplomă cu onoruri în evaluarea obiectelor de artă și este membru cu drepturi depline al Diviziei de Arte Frumoase a Institutului Regal al Topografilor Autorizați (RICS) și al Societății Licitatorilor de Opere de Artă (SOFAA).