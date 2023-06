Cum au fost păcăliți pasagerii submersibilului Titan să se îmbarce la bord. Călătoria ar fi trebuit să fie „mai sigură decât traversarea străzii”

Jay Bloom, un finanțator din Los Angeles, a dezvăluit modul în care directorul executiv al OceanGate atrăgea turiștii milionari. Potrivit acestuia, Stockton Rush, mort în tragedia din Atlantic, i-a oferit bilete la un preț redus pentru a se scufunda la epava Titanicului. Deși la prima vedere pare o ofertă de nerefuzat, Bloom a mărturisit că nu a cumpărat excursia, asta din cauza îngrijorărilor legate de siguranță.

Finanțatorul din Los Angeles a făcut publice mesajele dintre el și directorul submersibilului Titan, fiind vorba despre un bilet în programul de expediție programat pe 18 iunie. Jay Bloom a exprimat îngrijorări cu privire la siguranța acestei călătorii, însă Rush a încercat să-l convingă, susținând că scufundarea era „mai sigură decât traversarea străzii”. În încercarea sa de a vinde bilete, directorul executiv al submersibilului Titan a precizat că nu au fost înregistrate accidente într-un submarin nemilitar în ultimii 35 de ani, relatează Insider.

Stockton Rush a apărat designul submarinului Titan, afirmând că reglementările excesive au împiedicat inovația și că asumarea riscului face parte din viață.

Tragedia din adâncurile Atlanticului. Cum au murit cei cinci pasageri ai submersibilului Titan

Submersibilul Titan, care avea la bord cinci pasageri, s-a scufundat duminică într-o călătorie la epava Titanicului. Contactul cu aceștia a fost pierdut, iar Garda de Coastă a dat alarma. După îndelungi căutări cu ajutorul roboților controlați la distanță, joi au fost descoperite rămășițele submarinului turistic.

După analiza fragmentelor găsite în apropierea epavei Titanic, s-a confirmat că aparțin submersibilului Titan. Oficialii au făcut informația publică și au anunțat decesul celor cinci pasageri. Potrivit primelor concluzii, ar fi vorba despre o implozie.

„În această dimineață, un ROV – vehicul controlat de la distanță de la bordul navei Horizon Arctic a descoperit un con din partea din spate a submersibiliului Titan, la circa 500 de metri de prora Titaniclui, pe fundul apei. ROV-ul a găsit apoi și alte resturi. După consultarea cu experți ai grupului de căutare am constatat că resturile au legătură cu pierderea catastrofală a camerei de presiune. După ce am ajuns la această concluzie, am anunțat imediat familiile (pasagerilor). În numele Gărzii de Coasta a Statelor Unite și a întregului echipaj de căutare, transmit sincere condoleanțe familiilor”, a fost mesajul transmis de amiralul Gărzii de Coastă, John Mauger.

La bordul vehiculului submarin erau miliardarul și aventurierul britanic Hamish Harding, omul de afaceri britanico-pakistanez Shahzada Dawood și fiul său Suleman; și Paul-Henry Nargeolet, un fost scafandru din Marina Franceză, care a mai explorat epava Titanicului în trecut. La bord se afla, de asemenea și Stockton Rush, fondatorul și directorul general al OceanGate, compania care organizează voiaje anuale spre epava Titanicului.