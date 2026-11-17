Descoperă noua colecție de ceasuri pentru femei ADAROSWOMAN create să îți completeze stilul. Mai mult decât un ceas: accesoriul care dă viață fiecărei ținute.

Într-o lume în care verificăm ora aproape instinctiv pe ecranul telefonului, rolul ceasului de mână s-a reinventat. Astăzi, el nu mai este doar un instrument practic, ci un accesoriu discret care spune o poveste despre stilul și personalitatea ta.

Include modele rafinate, cu detalii subtile, create special pentru a funcționa ca accesorii versatile. Fie că porți o ținută casual de zi cu zi, un costum office sau o rochie de seară, aceste ceasuri adaugă acel detaliu care leagă întregul look.

Pentru că nu mai depindem de ele ca să nu întârziem la întâlniri, ceasurile de mână au devenit acele bijuterii discrete, pline de personalitate. Indiferent de cum arată agenda ta, în colecție vei găsi exact acel detaliu care leagă întregul outfit.

Pentru zilele relaxate, poți alege un model casual cu culori plăcute, cum e Bohemian. Pentru zilele de birou, sunt ceasuri cu linii curate și design simplu, care îți oferă un aer profesionist, fără să atragă privirile.

Classy, Velvet Night, Influencial și Nostalgia intră ușor în această categorie. Pentru serile speciale, sunt modelele cu detalii strălucitoare, Nocturne, Radiant sau Floral Gold.

Pentru că au prețuri prietenoase, îți poți crea propria mică garderobă de accesorii, pe care să le schimbi în funcție de starea de spirit sau de evenimentul la care mergi.

Din 18 noiembrie, găsești la chioșcurile de ziare, ceasul Classy. Dacă iubești accesoriile care inspiră rafinament fără să pară pretențioase, acest model este exact ce lipsea din colecția ta.

Cu o formă dreptunghiulară inspirată din stilul vintage-chic, acest ceas îți îmbracă încheietura cu delicatețe, reușind să transforme chiar și cea mai simplă ținută într-una atent studiată. Carcasa metalică din oțel inoxidabil în nuanța caldă de auriu rose aduce o notă feminină și modernă, fiind extrem de ușor de asortat atât cu bijuteriile aurii, cât și cu cele argintii. Cifrele romane de pe cadran completează perfect un tablou clasic.

Adaugă un strop de rafinament ținutelor tale cu ceasul Classy!

Alege să porți un ceas nu pentru că ai nevoie să știi cât este ora, ci pentru că îți place cum te face să te simți. Din două în două săptămâni, un nou model! Descoperă colecția și găsește accesoriul care îți completează perfect stilul!

Din 18 noiembrie, la chioșcurile de presă, ceasul Classy, la prețul de 64.99 lei!