Șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat sâmbătă, 10 octombrie 2026, că a luat act de raportul Corpului de Control prezentat de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, și că a sesizat autoritățile de anchetă încă din 12 august.

Demersul vizează verificarea unor activități din cadrul instituției, în timp ce raportul ministerului semnalează achiziții de bunuri personale realizate cu un card asociat contului ANM.

Elena Mateescu a precizat că a transmis sesizarea către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), Secția 2 de Poliție, precum și către structura de investigare a criminalității economice.

Potrivit acesteia, la nivelul instituției a fost realizată și o misiune de audit intern care a stat la baza demersului.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, șefa ANM a confirmat că a luat act de documentul făcut public de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

„Am luat act de Raportul Corpului de Control pe care doamna ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, l-a făcut cunoscut azi”, a transmis Elena Mateescu.

Aceasta a explicat că sesizarea depusă în luna august urmărește verificarea unor activități și stabilirea măsurilor care se impun de către instituțiile competente.

Șefa ANM a subliniat că nu poate oferi detalii suplimentare, întrucât ancheta este în desfășurare. Ea a precizat că așteaptă rezultatele verificărilor și soluționarea aspectelor semnalate.

Potrivit informațiilor prezentate de Diana Buzoianu, controlul efectuat la Administrația Națională de Meteorologie a identificat utilizarea unuia dintre cele cinci carduri asociate contului instituției pentru achiziționarea unor produse care nu par să aibă legătură cu activitatea meteorologică.

Printre bunurile menționate se numără parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate și pantofi cu toc. Raportul semnalează inclusiv achiziționarea unui sutien de lux în valoare de peste 1.000 de lei.

Ministrul Mediului a prezentat, de asemenea, informații potrivit cărora ANM ar fi cheltuit sute de mii de lei pentru astfel de bunuri în cursul anului trecut și al anului 2026.

Aceste constatări ridică întrebări privind modul în care au fost utilizate fondurile instituției și mecanismele interne de control al cheltuielilor. Stabilirea eventualelor responsabilități revine însă autorităților competente, în urma verificării documentelor și a circumstanțelor în care au fost realizate achizițiile.

În urma prezentării concluziilor controlului, Diana Buzoianu a anunțat că intenționează să sesizeze Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Totodată, ministrul a solicitat demisia conducerii ANM.

Potrivit informațiilor, Diana Buzoianu a avertizat că, în lipsa unei demisii, urma să convoace luni o ședință pentru a decide căile legale de urmat.

Poziția ministrului și declarațiile șefei ANM conturează două demersuri care trebuie urmărite separat: verificările inițiate în urma raportului Corpului de Control și sesizarea depusă de Elena Mateescu în luna august.

Elena Mateescu susține că a solicitat verificări înainte de prezentarea publică a raportului și că instituția a efectuat un audit intern. În același timp, Ministerul Mediului a anunțat măsuri în urma constatărilor privind cheltuielile realizate cu cardurile asociate contului ANM.

Rezultatele anchetei vor trebui să stabilească împrejurările în care au fost efectuate achizițiile, dacă au existat încălcări ale legii și cine răspunde pentru eventualele nereguli. Până la clarificarea acestor aspecte, constatările din raport și responsabilitățile individuale trebuie diferențiate de concluziile definitive ale autorităților judiciare.