Vremea se răcește ușor duminică, 22 noiembrie 2026, iar precipitațiile vor cuprinde treptat cea mai mare parte a țării. Prognoza meteo arată că temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă în nord, nord-vest și centru, în timp ce în celelalte regiuni se vor menține peste mediile climatologice. La munte sunt așteptate ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În prima parte a zilei, cerul va avea înnorări temporare în vestul, centrul și sud-estul țării. Ploile slabe vor apărea doar izolat. Din a doua parte a zilei, norii se vor extinde treptat dinspre vest.

Seara, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a teritoriului. Cantitățile de apă vor ajunge la 2-10 l/mp. În Crișana, Banat și nordul Olteniei, precum și în zonele montane aferente, se vor înregistra local 15-25 l/mp.

În nordul Carpaților Orientali, dar și la altitudini de peste 1.500 de metri în celelalte masive montane, vor predomina ninsoarea și lapovița.

Stratul de zăpadă nou depus va avea între 1 și 5 centimetri, iar pe alocuri poate ajunge la 10-15 centimetri. Spre finalul intervalului, precipitații mixte slabe sunt posibile și în nordul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei.

Vântul va sufla slab și moderat, însă la munte va avea intensificări temporare. La altitudini mari, rafalele vor depăși 70-80 km/h și vor ajunge izolat la 90-100 km/h. Ninsoarea va fi viscolită. Spre sfârșitul intervalului, rafalele vor atinge 40-45 km/h în vestul țării și în extremitatea de sud-est.

Valorile termice vor varia semnificativ de la o regiune la alta. Maximele zilei se vor situa între 3 grade în estul Transilvaniei și 15 grade în sudul Banatului, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.

Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la 0-1 grad în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și Maramureș. Pe litoral, acestea vor ajunge la 11 grade.

În Capitală, temperaturile se vor menține peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă se va înnora treptat.

În a doua parte a nopții sunt prognozate ploi slabe, cu acumulări de apă de 2-5 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 13-14 grade, în scădere față de ziua precedentă. Minima nocturnă se va situa între 4 și 6 grade.