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Scandalul achizițiilor de la ANM: Elena Mateescu susține că a primit mesaje de amenințare

Scandalul achizițiilor de la ANM: Elena Mateescu susține că a primit mesaje de amenințareElena Mateescu / sursa foto: Facebook
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Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a primit mesaje de amenințare prin e-mail și Messenger, în care i se cerea să demisioneze. Amenințările au apărut în contextul scandalului privind achizițiile făcute de instituție, aflat în atenția Ministerului Mediului.

„Am primit mesaje de amenințare. Nu îi cunosc, le voi depune la Poliție. Da, sunt mesaje directe de amenințare, prin care mi se cere să-mi dau demisia. Nu îi cunosc, nu sunt în lista mea de prieteni de pe Facebook. Și în seara aceasta am primit unul pe e-mail, pentru că adresa de e-mail este publică pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie”, a declarat Elena Mateescu.

Elena Mateescu a sesizat deja Poliția în legătură cu activitatea ANM

Directoarea ANM a respins acuzațiile privind implicarea sa directă în cheltuielile considerate nejustificate și a susținut că responsabilitățile trebuie stabilite în urma unei investigații.

Mateescu a precizat că, la 12 august 2026, a depus o sesizare la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Prin documentul transmis, a cerut verificarea activităților reclamate.

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Totodată, ea a afirmat că a dispus audituri în limitele atribuțiilor sale și a descris situația drept o campanie împotriva sa, despre care a susținut că urmărește înlocuirea sa din motive politice.

Acuzațiile Dianei Buzoianu. Produse de lux, cumpărate cu un card asociat contului ANM

Controlul Ministerului Mediului ar fi găsit  cheltuieli efectuate cu unul dintre cele cinci carduri asociate contului ANM. Potrivit informațiilor prezentate de ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, cardul ar fi fost folosit pentru cumpărarea unor parfumuri, rochii, pijamale, genți, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc și un sutien de lux care ar fi costat peste 1.000 de lei.

Buzoianu a declarat că, anul trecut și în acest an, instituția a cheltuit sute de mii de lei pentru astfel de produse. Ministrul a anunțat că va transmite raportul Corpului de Control către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut conducerii ANM să demisioneze.

În cazul în care conducerea nu își prezintă demisia, Buzoianu a spus că va convoca luni o ședință pentru stabilirea demersurilor legale.

Diana Buzoianu

Diana Buzoianu. Sursa foto: Facebook

Contracte directe de milioane de lei, reclamate de Ministerul Mediului

Ministrul a mai reclamat achiziții directe în valoare de milioane de lei, realizate în ultimii patru ani, pe care le-a considerat nelegale. Printre exemplele prezentate s-au numărat contracte pentru toner, laptopuri și mobilier, încheiate fără licitație, deși valorile ar fi depășit pragul de 270.000 de lei menționat de Buzoianu.

Potrivit acesteia, două companii ar fi beneficiat în principal de aceste achiziții. Numele firmelor nu au fost precizate în informațiile disponibile.

Blocaj la conducerea ANM, din cauza lipsei de cvorum

Decizia privind menținerea Elenei Mateescu în funcție aparține Consiliului de Administrație al ANM, a explicat Diana Buzoianu. Ministrul a precizat însă că acest organism nu a funcționat de mai multe luni, din cauza lipsei de cvorum.

Procedurile de selecție nu au dus la ocuparea tuturor locurilor din Consiliul de Administrație. Potrivit ministrului, AMEPIP nu a avut experți disponibili pentru reluarea concursului, iar două propuneri interimare, persoane cu peste 15 ani de experiență în predarea și coordonarea activităților din meteorologie, au fost respinse pe motiv că nu îndeplineau condiția celor trei ani de experiență în management.

Ministrul a transmis luni către AMEPIP o a treia propunere, pentru o persoană cu experiență în audit și domeniul financiar, și aștepta răspunsul instituției.

 

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