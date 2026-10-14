Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) susține că nu blochează numirea administratorilor la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), ci verifică respectarea condițiilor prevăzute de lege. Instituția a explicat de ce două propuneri pentru ocuparea unor funcții interimare au fost respinse și ce probleme au fost identificate în procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Clarificările vin după ce ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că lipsa cvorumului împiedică actualul Consiliu de Administrație al ANM să ia decizii importante, inclusiv în privința menținerii în funcție a directorului general, Elena Mateescu.

Potrivit instituției, procedura de selecție a administratorilor ANM trebuie să respecte cerințele privind experiența profesională, studiile și independența candidaților. AMEPIP afirmă că a emis avizul necesar pentru desfășurarea selecției în termenul legal și că verificarea dosarelor s-a făcut potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

„În contextul declarațiilor și informațiilor vehiculate în spațiul public, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) face următoarele precizări atât cu privire la evaluarea administratorilor provizorii, cât și la procedura de selecție de la Administrația Națională de Meteorologie RA (ANM), aflată în portofoliul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de autoritate publică tutelară. (…)

Avizul conform pentru derularea procedurii de selecție a fost emis în termenul legal, iar procedura de selecție a expertului independent se derulează în conformitate cu prevederile legale incidente domeniului achizițiilor publice. Criteriile și cerințele privind experiența, studiile și independența administratorilor sunt prevăzute de lege și de anunțul de selecție, iar respectarea lor este obligatorie.

De asemenea, evaluarea propunerilor de candidați pentru ocuparea funcției de administrator provizoriu s-a făcut cu respectarea totală a prevederilor cadrului legal incident, tratate cu celeritate de către AMEPIP, asigurându-ne, totodată, de respectarea condițiilor impuse de lege și a normelor de guvernanță corporativă în vigoare’, se menționează în document.

În prezent, Consiliul de Administrație al Administrației Naționale de Meteorologie are doi membri desemnați de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Pentru celelalte trei locuri, procedura de selecție a fost organizată de comisia constituită la nivelul ministerului și s-a încheiat cu raportul final din 24 martie 2026.

AMEPIP a emis avizul conform la 7 aprilie 2026 și a semnalat două probleme. Prima vizează postul de administrator de tip A, pentru care niciun candidat nu a îndeplinit condițiile de calificare.

„Pentru postul de administrator de tip A nu s-a calificat niciun candidat, iar procedura trebuie reluată potrivit art. 5 alin. (7) din OUG nr. 109/2011”, se menționează în precizare.

A doua problemă se referă la independența candidaților aflați pe lista scurtă.

„doi dintre cei trei candidați de pe lista scurtă au statut de administrator neindependent, iar legea cere ca majoritatea membrilor consiliului să fie independenți (art. 5 alin. (4) din OUG nr. 109/2011, raportat la art. 138² din Legea nr. 31/1990)”.

AMEPIP susține că responsabilitatea pentru legalitatea numirii administratorilor revine Ministerului Mediului, în calitate de autoritate publică tutelară.

Dintre cei trei candidați aflați pe lista scurtă, unul îndeplinea condiția privind statutul de administrator independent. Potrivit agenției, ministerul putea analiza numirea acestuia, ceea ce ar fi crescut de la doi la trei numărul administratorilor numiți definitiv.

„Menționăm că răspunderea finală pentru legalitatea numirii membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de cel mult 4 ani, revine autorității publice tutelare. Dintre cei trei candidați incluși pe lista scurtă, unul îndeplinea condiția privind statutul de administrator independent. Autoritatea publică tutelară avea, astfel, posibilitatea de a analiza numirea acestuia, în condițiile legii. O asemenea numire ar fi majorat de la doi la trei numărul administratorilor numiți definitiv, din totalul celor cinci posturi din Consiliul de administrație, contribuind la asigurarea funcționalității acestuia, fără a înlătura necesitatea continuării demersurilor pentru ocuparea posturilor rămase vacante”, precizează AMEPIP.

Pentru procedura aflată în desfășurare, comisia de selecție va avea doi membri desemnați de AMEPIP și un expert independent selectat de agenție.

Potrivit instituției, atribuirea contractului pentru expertul independent se află în etapa finală. Ulterior, selecția administratorilor va continua conform regulilor și termenelor stabilite prin legislația în vigoare.

„Pentru procedura aflată în derulare la momentul de față, comisia se constituie cu doi membri desemnați de AMEPIP și un expert independent selectat de AMEPIP. Selecția expertului independent se află în etapa finală de atribuire, iar AMEPIP va comunica membrii desemnați și expertul în baza Ordinului nr. 1297/22.06.2026. Ulterior, etapele și termenele procedurii de selecție se vor derula conform Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011”, se arată în document.

Ministerul Mediului a transmis două propuneri pentru completarea temporară a Consiliului de Administrație al ANM. AMEPIP susține că, în cazul ambelor persoane, documentele depuse nu au demonstrat îndeplinirea cerinței legale privind experiența de cel puțin trei ani în conducerea unor societăți sau regii autonome.

„Precizăm că evaluarea documentațiilor transmise a fost realizată prin raportare la condițiile legale aplicabile, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, criteriul care nu a fost dovedit ca fiind îndeplinit în cazul ambelor persoane a fost cel prevăzut la art. 5 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, referitor la experiența de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat ori a regiilor autonome”, explică instituția.

Agenția subliniază că evaluarea a urmărit exclusiv îndeplinirea criteriilor prevăzute de lege, nu valoarea profesională sau științifică a celor două persoane.

„Membrii Consiliului de Administrație al regiei autonome trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome.

Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.

Concluziile evaluării dosarelor de candidatură au avut la bază exclusiv aplicarea criteriului legal expres prevăzut de art. 5 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, iar nu o apreciere asupra valorii profesionale sau științifice a candidaților”, se mai arată în comunicat.

Disputa privind conducerea ANM are loc după ce ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a solicitat demisia conducerii instituției, în urma unui control care ar fi identificat achiziții de parfumuri, articole vestimentare și alte produse de lux din bugetul ANM.

Ministra a anunțat că raportul Corpului de Control va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Curții de Conturi. Potrivit acesteia, instituția ar fi realizat, în ultimii patru ani, achiziții directe în valoare de milioane de lei, cu încălcarea legislației.

De cealaltă parte, directoarea generală a ANM, Elena Mateescu, susține că nu a folosit cardul instituțional, pe care îl descrie drept „inactiv de la emitere”, și afirmă că nu a aprobat achiziții în afara legii.

Mateescu a mai susținut că a dispus un audit public intern după ce a aflat despre neregulile legate de utilizarea cardurilor instituționale de către compartimentul responsabil. Potrivit acesteia, organele competente au fost sesizate încă din 12 august 2026 cu privire la posibile fapte în afara legii.