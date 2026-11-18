Zilele trecute, o ştire s-a rostogolit pe mai multe canale media. Cum că la Ministerul Mediului, cineva ar fi propus o soluţie năstruşnică pentru rezolvarea problemelor urşilor în România. Să li se pună prezervative masculilor.

Trecând peste faptul că foarte mulţi dintre cei care au sărit la cei care au discutat despre ştirea cel puţin cidată scriu „miau” ca pisica – de, aşa-i când se termină USAID-ul, de bănuţii care au mai rămas sunt buni şi analfabeţii – eu cred că toţi aceşti docţi care au ratat orele de gramatică au înghiţit, cum se spune la mine la Brăila, momeala cu plută cu tot.

Pentru că s-ar putea să avem de-a face cu o momeală foarte inteligent concepută. O capcană în care, postacii despre care am pomenit şi care au de regulă la iamginea de pe reţelele de socializare câte un căpuşor de căţeluş sau o floricică suavă, au căzut direct în freză.

Deci, la Ministerul Mediului s-a luat în discuţie problema urşilor din România şi posibilitatea de a micşora populaţia acestor sălbăticiuni, pentru că animalele au început, de ceva vreme, inclusiv să atace oameni, chiar ucigându-i pe unii, ca să nu mai vorbim de pagubele mari produse în gospodării şi terama oamenilor de a mai ieşi din case, în zonele unde au fost semnalate atacuri, sau doar prezenţe ale urşilor.

Dar prezervativele acestea, pomenite sau nu, la Ministerul Mediului de către ong-işti ridică din nou o problemă extrem de importantă, abandonată acum din cauza vânzolelii ăsteia politice. Şi anume: obiective strategice a căror finalizare a fost blocată prin instanţe de către ONG-uri, sub pretexte pe lângă care prezervativele aplicate urşilor pare un lucru foarte serios.

Să dăm şi exemple. Autostrada A1. Coşmarul crunt al şoferilor, atunci când au de trecut porţiunea Margina – Holdea. Cozi kilometrice şi o porţiune de autostradă-muzeu, care după Margina se termină în câmp. De ce nu s-a finalizat una dintre cele mai importante căi rutiere din România, cu valoare economică şi strategică?

Din cauza lor nu se permite finalizarea autostrăzii. Acum, lăsând la o parte că este imposibil ca autostrada să separe de-o parte masculii, de alta femelele şi astfel să se aleagă praful de regele pădurilor româneşti, se mai naşte, firesc, o întrebare: ori este nevoie de tuneluri ca să se poată întâlni masculii cu femelele în perioada de împerechere, ori este nevoie de metode contraceptive pentru că sunt prea mulţi.

Am pus această întrebare şi câtorva capete de căţeluşi. Mi s-a răspuns că tunelurile nu sunt numai pentru urşi, ci şi pentru căprioare, râşi, viezuri, vulpi. Ce să înţeleg eu din acest răspuns, în condiţiile în care se vorbeşte despre contracepţie numai la urşi? Că urşii sunt mult mai virili decât cerbii, râşii ori vulpoii?

Să nu uităm de Grota Liliecilor, de pe autostrada Deva-Lugoj. În 2017, pe dealul de la Şoimuş s-a descoperit, în timpul lucrărilor, o grotă în care se adăpostiseră ceva mai mult de 20 de lilieci. Stop lucrări! Nu deranjaţi liliecii, că le vine sângele în cap când stau atârnaţi. Procese. Noi avize de mediu şi o relocare a mamiferelor în altă grotă.

Ca până la urmă să se constate că, totuşi, cei 20 de lilieci erau din speciile „Liliacul mare cu potcoavă” şi „Liliacul mic cu potcoavă” (ăştia n-au mâncat tot la prânz şi au rămas mici) ambele specii fiind comune, neprotejate de lege. Dar tevatura s-a făcut şi întârzierea s-a produs. Să mai adăugăm şi A7 Ploieşti-Paşcani, întârziată pentru protejarea a tot felul de vietăţi pe care nimeni nu le-a văzut prin zonă.

Un fost premier al României a declarat în direct la un post naţional de televiziune că, atunci când se afla în funcţie şi era decis să semneze deschiderea unei lucrări de importanţă strategică, după multe şi îndelungate discuţii i-a fost adus în birou, de către ong-iştii care se opuneau, ca ultim argument, un biolog care avea într-un borcan o broscuţă cu burta galbenă, după care s-a apelat la sentiment: „Vreţi să-i distrugeţi habitatul micuţei vieţuitoare?” Nu auziseră, pentru că ONG-urile acestea nu sunt finanţate de la noi din ţară, de zicala românească: „Lac să fie, că broaşte sunt destule”. Inclusiv cu burta galbenă.

Să începem cu exemplul cel mai cunoscut: Răstoliţa. ONG-urile Declic şi Bankwatch au contestat în repetate rânduri definitivarea lucrărilor, pe motiv de mediu. Hidrocentrala este gata în proporţie de peste 98 la sută. Numai că nu poate fi finalizată şi pornită, Curtea der Apel Cluj a dispus, printr-o sentinţă definitvă, că Răstoliţa rămâne moartă, deşi este criză energetică majoră.

Nu se pot tăia nişte copaci, pentru drumuri de acces. Cum de ONG-urile care au reclamat şi au şi câştigat la Cluj au fost deranjate de defrişările care ar fi făcut posibilă pornirea hidrocentralei, considerată obiectiv strategic de importanţă naţională şi nu au băgat de seamă lungile trenuri cu buşteni şi miile de camioane cu lemn care se vântură de ani de zile pe la noi?

Amenajarea Hidroenergetică Paşcani, de pe Siret, care are nu doar rol energetic, dar şi de protecţie împotriva inundaţiilor, ştiut fiind că Siretul este un râu care face ravagii atunci când iese din matcă. Şi iese des. Mai vreţi exemple? Surduc –Siriu, Cornetu-Avrig, Cerna-Motru-Tismana. În total, nu mai puţin de şapte obiective energetice, în diverse stadii de execuţie, unele foarte avansate, oprite pe motiv de protecţia mediului.

Nu a scăpat nici Marea Neagră. Ne-am bucurat că avem gaze naturale? Staţi puţin. Exploatarea lor este contestată în instanţă de Greenpeace Romania. Aşa că mai vedem cu exploatarea. Ştiţi cu toţii că s-a oprit Cernavodă, când aveam mai mare nevoie de curent, pe motiv că nu exista suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. S-a străduit Miruţă să detoneze o bucată de piatră care stătea în calea apelor. Ştiţi de câţi ani zace proiectul de reamenajare al braţului Bala? De mai mult de 17 ani. Trebuia finalizat în 2022.

Aşadar, prezervativul ursului din pădure, pe care l-au combătut zdravăn capetele de căţeluşi şi suvele floricele, cred că de-acum încolo va ajuta să nu se mai nască reclamaţii năstruşnice şi nici decizii definitive ale instanţelor, care să blocheze obiective de importanţă strategică ale României.