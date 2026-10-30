Deputatul PSD Adrian Câciu contestă declarațiile lui Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru privind absorbția fondurilor europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Fostul ministru al Finanțelor susține că raportul oficial privind execuția bugetară din primele șase luni ale anului 2026 prezintă cifre diferite de cele comunicate public în legătură cu utilizarea banilor europeni. Într-o postare publicată pe Facebook, Câciu a afirmat că procentul de peste 90% invocat de cei doi oficiali reprezintă o estimare a absorbției finale, nu un nivel deja atins al cheltuielilor decontate.

Fostul ministru a acuzat prezentarea unor rezultate anticipate drept realizări efective.

„Ilie Bolojan a anunțat că România a reușit o absorbție de peste 90% din granturile PNRR. Dragoș Pîslaru a garantat depășirea acestui procent. Numai că raportul oficial al Ministerului Finanțelor pentru semestrul I 2026 arată o realitate care combate minciunile celor doi”, a scris vineri Adrian Câciu, pe contul său de Facebook.

Deputatul PSD a prezentat mai multe date despre care afirmă că provin din raportul Ministerului Finanțelor pentru primul semestru al anului 2026. Potrivit acestuia, 64,2% din cheltuielile programate în primele șase luni pentru componenta de granturi a PNRR nu au fost decontate.

În aceste condiții, Câciu susține că gradul de realizare a cheltuielilor planificate a fost de numai 35,8%. Fostul ministru a criticat diferența dintre acest indicator și procentul de peste 90% prezentat în declarațiile referitoare la absorbția fondurilor europene.

Cele două procente vizează însă perioade și indicatori diferiți: primul se referă la realizarea cheltuielilor programate pentru semestrul I, iar al doilea la absorbția finală estimată a granturilor PNRR.

Adrian Câciu consideră că această diferență nu a fost explicată corespunzător în comunicarea publică.

Fostul ministru al Finanțelor a extins criticile și la situația tuturor fondurilor europene nerambursabile, categorie care include și finanțările prin PNRR. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, 54,4% din cheltuielile programate pentru primul semestru al anului nu au fost decontate.

În același timp, Câciu a afirmat că 54,5% dintre veniturile bugetare planificate pentru perioada ianuarie–iunie 2026 nu au fost realizate.

„Toate aceste procente se raportează la programul primului semestru din 2026”, adaugă el.

Deputatul PSD susține că aceste date trebuie luate în calcul atunci când este evaluată situația financiară a proiectelor realizate cu fonduri europene. În opinia sa, informațiile privind absorbția anticipată nu ar trebui prezentate fără a fi diferențiate de sumele efectiv decontate și de veniturile înregistrate în execuția bugetară.

Pentru a-și susține afirmațiile, deputatul PSD a făcut referire la două pagini din raportul Ministerului Finanțelor aferent primelor șase luni ale anului 2026. Potrivit lui Câciu, documentul identifică nivelul insuficient al încasărilor din fonduri europene printre principalele explicații pentru nerealizarea veniturilor bugetare programate. Acesta afirmă că „la pagina 52, Ministerul Finanțelor recunoaște că principala cauză a nerealizării veniturilor bugetare programate a fost evoluția insuficientă a fondurilor europene, inclusiv PNRR”.

Fostul ministru susține că raportul conține și recomandări privind accelerarea proiectelor finanțate din bani europeni. Astfel, potrivit lui Câciu, documentul „la pagina 53 avertizează că absorbția fondurilor nerambursabile este sub nivelul programat și solicită accelerarea implementării proiectelor”.

Social-democratul consideră că aceste informații contrazic modul în care au fost prezentate public rezultatele absorbției din PNRR.

Deputatul PSD a criticat declarațiile privind absorbția de peste 90% a granturilor PNRR, susținând că nivelul respectiv nu reprezintă o realizare financiară deja confirmată. În interpretarea sa, procentul invocat de Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru este legat de rezultatul final anticipat al programului, în timp ce raportul semestrial al Ministerului Finanțelor reflectă situația cheltuielilor și veniturilor bugetare din perioada analizată. Câciu a afirmat că prezentarea unei estimări drept rezultat deja obținut poate induce publicul în eroare.

„Așadar, avem cheltuieli nedecontate, investiții întârziate și venituri bugetare nerealizate. Și totuși, românilor li s-a prezentat o absorbție de peste 90% ca pe o performanță deja obținută!”, precizează social-democratul.

Fostul ministru a insistat asupra diferenței dintre estimările privind absorbția finală și gradul de realizare a cheltuielilor programate. El menționează că „procentul de 90% era o estimare privind absorbția finală, nu un rezultat financiar deja realizat”, iar „a prezenta o estimare drept realizare înseamnă dezinformare”.

În continuarea mesajului, deputatul PSD a formulat o nouă acuzație privind comunicarea publică a datelor din PNRR. Acesta susține că „a transforma o performanță anticipată într-un succes deja obținut înseamnă să comunici o minciună”.

Adrian Câciu a pus problema absorbției fondurilor europene și în legătură cu politica de reducere a deficitului bugetar. Deputatul PSD consideră că diminuarea deficitului este necesară, dar susține că acest obiectiv nu trebuie urmărit prin amânarea investițiilor.

În opinia fostului ministru, proiectele finanțate din bani europeni trebuie accelerate, deoarece acestea pot contribui la susținerea activității economice Adiran Câciu a criticat și modul în care sunt comunicate rezultatele financiare, cerând o diferențiere între obiectivele estimate și rezultatele deja înregistrate.

„Reducerea deficitului este necesară. Dar nu prin întârzierea investițiilor care ar trebui să susțină creșterea economică! România are nevoie de consolidare fiscală prin dezvoltare, investiții și valorificarea integrală a fondurilor europene. Nu de festivism statistic. Nu de estimări prezentate drept realizări. Nu de propagandă care ascunde nerealizările bugetare”, afirmă el.

Mesajul fostului ministru s-a încheiat cu un apel la accelerarea investițiilor și la achitarea obligațiilor financiare.

„Mai puțină propagandă. Mai multe investiții realizate! Mai multe datorii achitate!”, a conchis Adrian Câciu.