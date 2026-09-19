Vremea se răcește accentuat în România începând de săptămâna viitoare, iar temperaturile vor coborî cu peste 10 grade în unele regiuni, în timp ce la altitudini mari sunt posibile primele precipitații mixte ale sezonului, potrivit informațiilor prezentate de meteorologii ANM.

Schimbarea vine după un weekend cu temperaturi ridicate pentru această perioadă. Luni, 21 septembrie, răcirea va fi resimțită mai ales în nordul țării, urmând ca de marți, 22 septembrie, aerul rece să cuprindă cea mai mare parte a teritoriului. Prognozele indică maxime de numai 13-22 de grade în timpul zilei și valori sub 10 grade pe timpul nopții în multe zone.

Luni, diferențele dintre regiuni vor fi încă importante. În jumătatea de nord, temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între 14 și 23 de grade Celsius.

În sudul țării, vremea va rămâne temporar mai caldă, cu maxime care pot ajunge până la aproximativ 30 de grade. Situația se schimbă însă rapid începând de marți, când răcirea se va extinde la nivel național.

Pentru restul săptămânii sunt prognozate maxime între 13 și 22 de grade Celsius. Temperaturile nocturne vor coborî și ele semnificativ. Începând din noaptea de luni spre marți, valorile termice vor scădea sub 10 grade în cea mai mare parte a țării.

Datele publicate de Administrația Națională de Meteorologie indică faptul că evoluția vremii trebuie urmărită în continuare, deoarece prognozele pe termen mediu pot fi actualizate pe măsură ce se apropie episodul de răcire.

Răcirea va fi însoțită și de o schimbare a regimului precipitațiilor. În primele zile ale săptămânii viitoare sunt așteptate ploi în special în regiunile de deal și de munte.

Pe arii restrânse, cantitățile de apă ar putea depăși 50 de litri pe metru pătrat în primele trei zile ale săptămânii. Evoluția exactă a precipitațiilor va depinde de poziționarea și evoluția sistemelor atmosferice care vor traversa România.

Un element urmărit de meteorologi este posibilitatea apariției precipitațiilor mixte la altitudini mari.

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat că răcirea va fi suficient de accentuată pentru ca, în zona montană înaltă, să apară inclusiv precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare.

„În condițiile acestei răciri accentuate, nu ar fi exclus să apară și primele precipitații mixte în zona montană cea mai înaltă”, a precizat Florinela Georgescu.

Formularea meteorologului indică o posibilitate asociată altitudinilor mari, nu o prognoză pentru ninsori generalizate în România. În această etapă, principalul fenomen prognozat pentru cea mai mare parte a țării este răcirea accentuată, însoțită de precipitații.

Episodul este cu atât mai vizibil cu cât vine după o perioadă în care temperaturile au urcat din nou la valori apropiate de cele de vară. Datele ANM arată că începutul lunii septembrie a fost marcat de temperaturi ridicate în mai multe regiuni ale țării, inclusiv de recorduri înregistrate la numeroase stații meteorologice.

De săptămâna viitoare, contrastul termic va fi însă evident: de la valori de până la 30 de grade în sud, luni, la maxime care nu vor mai depăși 22 de grade în cea mai mare parte a țării începând de marți.