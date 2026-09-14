Vremea se mai liniștește luni, 14 septembrie. Unde vor fi 30°C

Vremea se mai temperează luni, 14 septembrie, după zilele cu instabilitate atmosferică, iar temperaturile se apropie de valorile normale pentru această perioadă. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în sudul și sud-estul țării, în timp ce în centrul țării și în zonele depresionare diminețile vor fi mai reci.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în cea mai mare parte a țării vremea va fi mai calmă. Cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar local, în special în regiunile din nord și centru. În sudul Olteniei, temperaturile maxime pot ajunge la 27-28 de grade Celsius și, izolat, la 30 de grade.

În vestul țării, ziua de luni va fi în general plăcută, cu temperaturi apropiate de cele obișnuite pentru mijlocul lunii septembrie. Cerul va fi variabil, iar valorile termice vor crește treptat pe parcursul zilei.

Dimineața va fi mai răcoroasă în zonele depresionare și în apropierea dealurilor. Ulterior, temperaturile vor urca și vremea va deveni mai plăcută.

În Maramureș și Transilvania, începutul zilei va fi mai rece. În depresiunile din aceste regiuni, temperaturile pot coborî local sub 10 grade Celsius.

În timpul zilei, cerul va avea unele înnorări temporare, iar ploile vor fi izolate și de scurtă durată. La munte, valorile termice se vor menține mai scăzute decât în zonele joase.

În Moldova, vremea devine mai stabilă după ploile și perioadele de instabilitate din weekend. Cerul va fi variabil, iar temperaturile vor crește pe parcursul zilei.

Nordul regiunii va fi mai răcoros, în timp ce în sud sunt așteptate temperaturi mai ridicate.

În Dobrogea, temperaturile vor fi mai ridicate decât în regiunile din centru și nord. Cerul va fi variabil, cu perioade în care soarele va fi prezent.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona litoralului. În interiorul Dobrogei, temperaturile pot ajunge la valori ridicate pentru această perioadă.

În Muntenia, vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile vor crește treptat. În sudul regiunii sunt așteptate unele dintre cele mai ridicate valori din țară.

Dimineața va fi mai răcoroasă în zonele deluroase și subcarpatice. În Oltenia, vremea va fi mai liniștită față de zilele precedente, cu cer variabil și temperaturi apropiate de normalul perioadei.

În zonele de deal și de munte, valorile termice vor fi mai scăzute.

În București, luni va fi în general o zi plăcută. Cerul va fi variabil, iar temperatura va crește treptat după o dimineață mai răcoroasă.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără schimbări importante ale vremii în Capitală.