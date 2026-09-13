Finalul de weekend este marcat de ploi, averse cu descărcări electrice și intensificări ale vântului în mai multe zone ale țării. Dobrogea va fi prima regiune afectată de precipitații, iar după-amiaza, instabilitatea atmosferică se va extinde în Muntenia, la munte și, izolat, în Oltenia. În București, temperaturile vor scădea, iar ploile sunt așteptate spre seară, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Informarea meteorologică este valabilă duminică, între orele 10.00 și 23.00, și vizează averse în general moderate cantitativ, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului.

În prima parte a zilei, Dobrogea va fi cea mai afectată de ploi. Cantitățile de apă vor ajunge local la 15–20 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30 de litri pe metru pătrat.

După-amiaza, seara și la începutul nopții, perioadele de instabilitate atmosferică vor apărea în Muntenia, pe arii restrânse la munte și izolat în Oltenia.

Ploile vor avea, pe alocuri, caracter torențial și pot fi însoțite de descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni și vijelii. Meteorologii estimează că grindina va avea, izolat, diametrul de 1–2 centimetri.

În intervale scurte, de aproximativ una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 de litri pe metru pătrat. Vijeliile vor putea fi asociate cu rafale de vânt de 40–60 de kilometri pe oră.

Intensificări temporare ale vântului sunt prognozate în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, în Bărăgan și Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură.

Rafalele vor atinge, în general, viteze de 40–50 de kilometri pe oră. Aceste intensificări vor fi de scurtă durată și se vor produce în special în timpul averselor.

În București, temperaturile vor scădea, iar maxima zilei se va situa între 21 și 22 de grade Celsius.

Cerul va fi temporar noros, iar spre seară și în prima parte a nopții sunt prognozate averse. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 3–5 litri pe metru pătrat, însă meteorologii nu exclud apariția descărcărilor electrice. Vântul va sufla slab și moderat.