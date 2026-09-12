Vremea se răcește semnificativ în mai multe regiuni ale țării, începând de sâmbătă. Vestul, centrul și nordul României vor avea temperaturi mai scăzute, în timp ce sud-estul și unele zone din sud vor păstra valori ridicate. În același timp, instabilitatea atmosferică va aduce averse, descărcări electrice și, izolat, grindină, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În vestul, centrul și nordul țării, temperaturile vor scădea considerabil și, pe alocuri, vor ajunge sub mediile climatologice. În sud-est și local în sud, vremea va rămâne însă călduroasă.

În jumătatea de est a țării, perioadele de instabilitate atmosferică vor aduce înnorări, ploi torențiale și descărcări electrice. Izolat, poate cădea grindină de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge local la 10-20 de litri pe metru pătrat. În centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, mai ales seara și în timpul nopții, pe arii restrânse se pot strânge peste 40 de litri pe metru pătrat.

În restul țării, norii vor apărea temporar pe parcursul zilei, iar izolat sunt posibile averse slabe și descărcări electrice. Noaptea, cerul va deveni variabil.

Vântul va avea intensitate slabă și moderată, cu unele intensificări în sud-vest, est și la munte, dar și în timpul ploilor. Rafalele vor ajunge, în general, la 40-60 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul Munteniei și zona continentală a Dobrogei. Minimele vor coborî până la 6-7 grade în nord-vest și în depresiunile intramontane, în timp ce în extremitatea de sud-est vor ajunge la 19 grade.

Izolat, ceața își va face apariția dimineața și noaptea.

Bucureștenii vor avea parte sâmbătă de o vreme caldă, însă ușor instabilă. Cerul va avea înnorări temporare, iar spre seară și la începutul nopții sunt așteptate averse și descărcări electrice.

Cantitățile de apă vor fi în jurul valorii de 5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 28-30 de grade, iar minima va coborî la 14-16 grade.

Temperaturile vor scădea și în regiunile sudice și sud-estice, astfel că cea mai mare parte a țării va avea valori termice sub cele normale pentru această perioadă.

În Dobrogea, norii vor persista pe tot parcursul zilei și vor fi intervale cu ploi. Averse și descărcări electrice sunt așteptate după-amiaza și seara în Muntenia, estul Olteniei și zonele montane. Fenomenele se pot manifesta, pe suprafețe mai restrânse, și în Transilvania și Moldova.

Izolat, cantitățile de apă pot ajunge la 10-20 de litri pe metru pătrat. Mai ales în sudul țării este posibilă și grindina de mici dimensiuni.

Pe timpul nopții, ploile se vor restrânge, iar cerul va deveni variabil în cea mai mare parte a țării.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud-vest, est, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. În timpul ploilor, rafalele pot ajunge la 40-50 km/h.

Maximele vor fi cuprinse între 18 și 27 de grade, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în vestul Olteniei. Temperaturile minime vor fi între 6-7 grade în depresiunile intramontane și 15-16 grade pe litoral.

Luni, valorile termice vor rămâne local sub mediile obișnuite pentru această perioadă, mai ales în vest și sud-est.

Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorare în vest și nord-vest, sud-est și la munte pe timpul zilei. Noaptea, norii vor apărea în cea mai mare parte a țării.

Ploile slabe vor fi mai probabile în Banat, Crișana și zonele montane, unde cantitățile de apă nu vor depăși, în general, 10 litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, aversele de scurtă durată vor apărea izolat.

Vântul va avea intensitate slabă și moderată, cu unele intensificări în sud-est și la munte.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în vestul Olteniei. Minimele vor fi între 8 și 15 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, unde pot coborî până la aproximativ 5 grade.

În Capitală, vremea va fi ușor mai răcoroasă decât valorile obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare dimineața și noaptea, însă șansele de ploaie vor fi reduse.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 24-25 de grade, iar cea minimă va fi de 11-13 grade.