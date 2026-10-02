Ce se schimbă, de fapt, la schimbarea orei

Dincolo de aspectele care țin de sănătate sau de psihologie, legate de adaptarea la un nou program, schimbarea orei aduce cu sine și câteva probleme strict tehnice.

Românii vor trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026. La ora 4:00, ceasurile vor fi date înapoi la ora 3:00, astfel că noaptea schimbării va avea, practic, 25 de ore.

Atunci trebuie ajustate dispozitivele care nu fac automat schimbarea:

Ceasurile clasice și ceasurile de perete – se dau înapoi cu o oră.

– se dau înapoi cu o oră. Ceasurile din mașină – multe nu se actualizează automat.

– multe nu se actualizează automat. Cuptoare, centrale, termostate și alte aparate cu afișaj și ceas – verifică dacă schimbarea este automată.

– verifică dacă schimbarea este automată. Ceasuri de mână digitale – dacă nu sunt sincronizate automat, trebuie setate manual.

– dacă nu sunt sincronizate automat, trebuie setate manual. Sisteme de alarmă și temporizatoare – important dacă au programe configurate după oră.

– important dacă au programe configurate după oră. Camere de supraveghere, sisteme smart-home și dispozitive IoT – în mod normal își actualizează singure ora dacă sunt conectate la internet, dar merită verificat.

– în mod normal își actualizează singure ora dacă sunt conectate la internet, dar merită verificat. Calculatoare și telefoane – schimbarea este, de regulă, automată dacă sunt activate setările pentru dată și oră automată și fusul orar corect.

Pentru televizoare, routere, electrocasnice moderne și alte echipamente conectate, nu este necesară în mod normal nicio intervenție manuală.

Trecerea la ora de iarnă are loc, în mod obișnuit, în ultima duminică din octombrie, în timp ce revenirea la ora de vară se face în ultima duminică din martie. Ora de iarnă reprezintă revenirea la ora standard, după perioada în care ceasurile sunt înainte cu o oră.

Schimbarea nu modifică însă durata zilei și nici momentul astronomic al răsăritului sau apusului. Se schimbă doar modul în care acestea sunt raportate în funcție de ora oficială. După trecerea la ora standard, va exista mai multă lumină naturală dimineața, dar se va întuneca mai devreme seara.

Modificarea poate avea efecte și asupra rutinei zilnice și a somnului. Trecerea la ora de iarnă este, în general, mai ușor de tolerat decât cea la ora de vară, deoarece oamenii pot beneficia de o oră suplimentară de somn în noaptea schimbării.

Totuși, ritmul circadian este influențat de lumină, iar organismul poate avea nevoie de câteva zile pentru a se adapta noului program.

Un alt efect vizibil va fi faptul că apusul va apărea pe ceas cu aproximativ o oră mai devreme. Astfel, activitățile desfășurate după serviciu sau școală vor avea mai puțină lumină naturală.

Sistemul schimbării sezoniere a orei este folosit în continuare în România, în pofida discuțiilor europene privind renunțarea la această practică.

În 2026, revenirea la ora de vară va avea loc în ultima duminică din martie, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră.