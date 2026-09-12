Prognoza meteo pentru sâmbătă, 12 septembrie, arată o răcire semnificativă în vestul, centrul și nordul României, în timp ce sud-estul va păstra temperaturi ridicate, de până la 32 de grade. Potrivit ANM, în jumătatea de est sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină, iar pe arii restrânse cantitățile de apă pot depăși 40 l/mp.

Vremea va avea două fețe sâmbătă, cu diferențe mari de temperatură între regiunile țării. În Maramureș, maximele vor coborî până la aproximativ 17 grade, în timp ce în sud-estul Munteniei și în partea continentală a Dobrogei se pot atinge 32 de grade. Instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată în est, unde ploile pot deveni torențiale și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice și vânt puternic.

În vestul, centrul și nordul țării, temperaturile vor scădea semnificativ și se vor situa local sub valorile normale pentru această perioadă. În sud-est și local în sud, vremea va rămâne însă călduroasă. Jumătatea de est a României va avea parte de o instabilitate atmosferică mai accentuată. Cerul va fi temporar noros și vor apărea averse care pot avea caracter torențial, însoțite de descărcări electrice și, izolat, de grindină de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge local la 10-20 l/mp. În centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, în special spre seară și pe parcursul nopții, pe arii restrânse pot fi depășite valori de 40 l/mp. În celelalte regiuni, cerul va avea înnorări temporare în timpul zilei, iar izolat mai sunt posibile averse slabe și descărcări electrice. În cursul nopții, cerul va deveni variabil.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea temporar intensificări în sud-vest, est și la munte. Rafalele pot ajunge, în special în timpul ploilor, la viteze de 40-60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul Munteniei și partea continentală a Dobrogei.

Minimele nocturne vor coborî până la 6-7 grade în nord-vest și în depresiuni, în timp ce în extremitatea de sud-est vor ajunge la aproximativ 19 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

În Capitală, noaptea va aduce un cer variabil, cu unele înnorări către dimineață. Vântul va sufla slab, iar temperatura minimă va fi cuprinsă între 14 și 17 grade. Pe parcursul zilei de sâmbătă, vremea va rămâne caldă, dar va deveni ușor instabilă.

Cerul va avea înnorări temporare, iar mai ales spre seară și la începutul nopții sunt așteptate averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în jurul valorii de 5 l/mp.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 28-30 de grade, în timp ce minima se va situa între 14 și 16 grade.

Pe litoral, vremea va fi caldă în prima parte a zilei, urmând să devină în general instabilă ulterior. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în timpul nopții, când vor apărea averse care pot avea caracter torențial.

Sunt posibile și descărcări electrice, precum și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de aproximativ 45-55 km/h.

În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge în general la 10-15 l/mp.

Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 27 de grade, iar cele minime între 17 și 19 grade. Apa mării va avea temperaturi cuprinse între 20 și 22 de grade.

La munte, vremea va fi în general instabilă și se va răci. În unele zone, temperaturile vor coborî chiar puțin sub valorile normale pentru această perioadă. În Carpații Orientali și local în Carpații Meridionali, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată.

Vor fi înnorări și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă vor fi local de 10-20 l/mp, iar pe arii restrânse se pot acumula între 30 și 40 l/mp. În Carpații Occidentali, cerul va avea temporar înnorări, iar aversele vor fi în general slabe cantitativ, de aproximativ 5-10 l/mp.

Pe arii restrânse, mai ales în timpul zilei, sunt posibile și descărcări electrice. Vântul va avea temporar intensificări, în special în timpul ploilor, când vitezele vor ajunge în general la 40-60 km/h.