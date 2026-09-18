Val de aer polar în România. Temperaturile scad cu până la 15 grade

Un val de aer polar ajunge de săptămâna viitoare în România și aduce o scădere puternică a temperaturilor, după un weekend în care maximele vor mai urca până în jurul valorii de 30 de grade. De luni începe răcirea, iar marți și miercuri valorile termice vor coborî semnificativ în mare parte din țară. La altitudini foarte mari sunt posibile inclusiv precipitații mixte.

Luni, temperaturile vor scădea în cea mai mare parte a țării, răcirea urmând să fie mai evidentă în regiunile vestice, centrale și nordice. Cerul va fi temporar noros, iar local sunt așteptate ploi care pot fi moderate cantitativ. Izolat, precipitațiile pot fi însoțite și de descărcări electrice, potrivit meteorologului Romica Jurca.

Vântul va avea intensificări locale și temporare. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 20 și 28 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse în cea mai mare parte a țării între 7 și 15 grade.

În timpul nopții, izolat, se va putea forma ceață.

Răcirea va deveni mult mai evidentă marți, când probabilitatea de înnorări și averse va fi ridicată în cea mai mare parte a României. La altitudini foarte mari există posibilitatea apariției precipitațiilor mixte, astfel că ploile se pot transforma în lapoviță sau ninsoare în zonele montane înalte.

Vântul va avea temporar intensificări în majoritatea regiunilor. Maximele zilei vor fi cuprinse, în general, între 14 și 22 de grade, iar temperaturile minime se vor situa în cea mai mare parte a țării între 4 și 12 grade. Pe suprafețe restrânse, în timpul nopții, vor exista și condiții de ceață.

Și în București vremea se va răci puternic. Temperatura maximă va ajunge la 17-18 grade, în timp ce minima va coborî până la 9-10 grade.

Cerul va avea înnorări, probabilitatea de ploaie va fi ridicată, iar vântul va avea trecător intensificări.

Miercuri, vremea va rămâne rece în toată țara și va deveni deosebit de rece în jumătatea nordică. Cerul va fi variabil, însă probabilitatea pentru înnorări și precipitații va rămâne ridicată în majoritatea regiunilor. La altitudini foarte mari se menține posibilitatea precipitațiilor mixte.

Vântul va avea intensificări locale și temporare, iar cele mai mari viteze sunt așteptate în zona montană, unde rafalele pot depăși 70-80 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 13 și 21 de grade. Minimele se vor situa în cea mai mare parte a țării între 4 și 12 grade.

Joi, regimul termic va rămâne apropiat de cel din ziua precedentă. Vor exista înnorări și precipitații mai ales în vestul, nordul și centrul țării, iar la altitudini foarte mari sunt în continuare posibile precipitații mixte. Vântul va avea intensificări temporare în toate regiunile, cu cele mai puternice rafale tot în zona montană, unde vitezele pot trece de 70-80 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 13 și 21 de grade, iar minimele între 4 și 13 grade.