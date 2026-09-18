Vremea

Prognoza meteo, 18 septembrie. Ploi și descărcări electrice în mai multe zone

Prognoza meteo, 18 septembrie. Ploi și descărcări electrice în mai multe zoneVremea București. Sursă foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo pentru vineri, 18 septembrie, indică o scădere a temperaturilor în vestul, centrul și nordul țării, în timp ce în sud vremea se menține caldă. Potrivit ANM, aversele și descărcările electrice vor apărea în mai multe regiuni și la munte, iar maximele zilei vor ajunge până la 32 de grade. În București sunt așteptate 29-30 de grade.

Vremea va rămâne caldă în cea mai mare parte a României, chiar dacă în unele regiuni temperaturile vor coborî comparativ cu ziua precedentă. Sud-estul țării va avea parte de mai mult soare, în timp ce norii și ploile vor apărea în special în nord, vest, centru și în zonele montane.

Prognoza meteo pentru 18 septembrie în țară

Temperaturile din timpul zilei vor fi mai scăzute față de ziua precedentă în vestul, centrul și nordul țării. În sud, valorile termice vor crește ușor, iar raportat la mediile climatologice vremea va rămâne caldă în cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va fi predominant senin în sud-est, în timp ce în celelalte regiuni vor apărea temporar înnorări.

Aversele vor fi, în general, slabe cantitativ, cu acumulări de 2-8 l/mp și, izolat, de peste 10-15 l/mp. Ploile pot fi însoțite de descărcări electrice. Acestea vor apărea în Maramureș, local în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, precum și pe suprafețe restrânse în Banat, Crișana, Transilvania, nordul Moldovei și în celelalte zone montane.

Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul ploilor sunt posibile intensificări ușoare, cu rafale care vor ajunge la 40-45 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei. Minimele nopții vor coborî până la 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 18 grade pe litoral. În timpul nopții, ceața își poate face apariția izolat.

Prognoza meteo

Prognoza meteo. Sursa foto: AI

Prognoza meteo în București. Aproape 30 de grade

În Capitală, ziua de vineri aduce vreme frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade, în timp ce minima se va situa între 13 și 15 grade.

Cum va fi vremea la munte

În zonele montane, vremea se va menține caldă, însă vor exista perioade cu înnorări temporare.

Aversele sunt așteptate în special după-amiaza și seara și vor fi, în general, slabe cantitativ. Se vor acumula 2-8 l/mp, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 10-15 l/mp.

Ploile pot fi însoțite și de descărcări electrice, local în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali și izolat în restul zonei montane.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în timpul ploilor, când rafalele pot ajunge la 40-45 km/h.

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