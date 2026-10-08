Accident de microbuz în județul Vâlcea. Planul Roșu, activat

Autorităţile din județul Vâlcrea au activat, joi la prânz, Planul Roşu de Intervenţie, în urma unui accident rutier în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea.

Accidentul rutier în care au fost implicate un microbuz și un autoturism a avut loc în localitatea Mateești, județul Vâlcea. Având în vedere numărul posibil de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar la locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri și ambulanță.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea a anunțat că intervenția are ca obiectiv asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, descarcerarea, dacă este necesară, precum și acordarea primului ajutor medical persoanelor implicate în accident.

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, de descarcerare și prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Mateești”, a transmis ISU Vâlcea.

Pentru gestionarea situației, la locul evenimentului au fost trimise forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, Stației de Pompieri Grădiștea, Punctului de Lucru Horezu și Punctului de Lucru Bunești.

Echipajele de intervenție au plecat către locul accidentului cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o ambulanță SMURD și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit primelor informații transmise de autorități, în accident au fost implicate un microbuz și un autoturism, iar în cele două vehicule s-ar fi aflat aproximativ 10 persoane. Deocamdată, ISU Vâlcea nu a comunicat informații privind numărul exact al persoanelor rănite sau gravitatea eventualelor leziuni.

Pentru coordonarea intervenției, la fața locului se deplasează și prim-adjunctul inspectorului-șef al ISU Vâlcea.

Echipajele medicale și cele de intervenție continuă operațiunile la locul accidentului, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs evenimentul rutier. Informațiile privind starea persoanelor implicate vor fi comunicate pe măsură ce situația va fi evaluată de echipele aflate la fața locului.