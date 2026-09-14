Vremea se încălzește în cea mai mare parte a României până pe 17 septembrie, când temperaturile maxime ajung la 28-30 de grade în vest și sud, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru următoarele două săptămâni. După această dată, valorile termice intră pe o tendință descendentă, iar probabilitatea de ploaie crește în mai multe regiuni.

Evoluția va fi diferită de la o zonă la alta. În Banat și Crișana, temperaturile vor urca până aproape de 30 de grade, în timp ce în Transilvania și Moldova maximele se vor situa în jurul valorii de 26-27 de grade. În sud, vremea va rămâne mai caldă, cu valori de până la 29 de grade în Oltenia și 28 de grade în Muntenia.

În Banat, prima parte a intervalului aduce o încălzire treptată. Media temperaturilor maxime va crește de la aproximativ 25 de grade la începutul perioadei până la 30 de grade pe 17 septembrie. Temperaturile minime vor urca de la circa 10 grade spre 14 grade.

După jumătatea intervalului, vremea se răcește treptat, iar media maximelor ajunge în jurul valorii de 25 de grade. Ploile vor fi mai probabile între 18 și 22 septembrie, când izolat pot fi înregistrate cantități de apă de peste 15-20 l/mp.

În Crișana, maximele cresc de la aproximativ 24 de grade până la 29 de grade pe 17 septembrie. Ulterior, acestea vor coborî treptat spre 24 de grade. Minimele ajung în jurul valorii de 13 grade în jurul datei de 19 septembrie, apoi scad spre 10 grade.

Probabilitatea de ploaie crește în intervalul 18-25 septembrie.

În Transilvania, temperaturile maxime cresc de la aproximativ 22 de grade până la 27 de grade pe 17 septembrie. Valorile se mențin în jurul acestui nivel până spre sfârșitul primei săptămâni, după care scad treptat până la aproximativ 22 de grade.

Nopțile vor fi mai blânde în prima parte a intervalului, cu temperaturi care ajung la o medie de 11 grade. În a doua săptămână, acestea scad spre 7 grade. Ploile devin mai probabile în a doua jumătate a perioadei.

În Maramureș, media maximelor urcă de la 23-24 de grade la aproximativ 28 de grade pe 17 septembrie. Ulterior, temperaturile scad spre 22 de grade. Minimele cresc până la aproximativ 13 grade în prima parte a intervalului, apoi coboară spre 8 grade.

Ploile devin mai probabile după 19 septembrie, inclusiv cu posibilitatea unor cantități de apă de peste 15-20 l/mp, izolat.

În Moldova, vremea se încălzește până pe 17 septembrie, când media temperaturilor maxime ajunge la 26 de grade. Această valoare se menține până la finalul primei săptămâni, după care maximele scad treptat spre 20-21 de grade.

Temperaturile nocturne cresc până în jurul datei de 20 septembrie, de la 10-11 grade la aproximativ 13 grade. În săptămâna următoare, minimele scad spre 9 grade.

Ploile vor fi mai probabile în a doua jumătate a intervalului, iar izolat pot fi consemnate cantități de apă mai însemnate.

În Muntenia, maximele cresc până pe 17 septembrie, de la 24-25 de grade la aproximativ 28 de grade. Temperaturile se mențin în jurul acestei valori până la finalul primei săptămâni, apoi scad spre 23-24 de grade.

Minimele ajung la aproximativ 14 grade în jurul datei de 20 septembrie, după care scad spre 10-11 grade. Ploile vor fi mai probabile în a doua săptămână, în special în jurul datei de 22 septembrie, când sunt estimate local cantități de 15-20 l/mp.

În Oltenia, temperaturile maxime urcă de la aproximativ 26 de grade la începutul perioadei până la 29 de grade. Ulterior, media acestora scade spre 24 de grade. Temperaturile minime ajung la aproximativ 14 grade în jurul datei de 20 septembrie, apoi coboară spre 10 grade.

Și aici ploile sunt mai probabile în a doua săptămână, cu un maxim al probabilității în jurul datei de 22 septembrie. Local, cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 l/mp.

În Dobrogea, încălzirea este mai moderată. Maximele cresc până la aproximativ 26 de grade, după care scad spre 22 de grade. Minimele ajung la 16 grade în jurul datei de 20 septembrie, apoi coboară spre 13 grade. Ploile sunt posibile mai ales în a doua săptămână, cu probabilitate mai ridicată în jurul datei de 22 septembrie.

La munte, media temperaturilor maxime crește de la 13-14 grade până la aproximativ 18 grade pe 17 septembrie. Ulterior, valorile scad treptat spre 13 grade.

Minimele urcă de la 4-5 grade la începutul intervalului până la 8-9 grade spre finalul primei săptămâni. În a doua parte a perioadei, acestea coboară din nou, spre aproximativ 5 grade.

Ploile sunt posibile pe tot parcursul intervalului, însă probabilitatea acestora crește după 20 septembrie. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 20-25 l/mp.

Prognoza ANM indică o schimbare treptată a regimului termic după 17 septembrie. După zilele mai calde din prima parte a intervalului, temperaturile maxime vor coborî în majoritatea regiunilor, iar nopțile vor deveni mai reci.

În același timp, probabilitatea de precipitații crește în mai multe zone, în special în a doua săptămână. Cele mai importante intervale pentru ploi sunt 18-25 septembrie în vest și nord-vest și în jurul datei de 22 septembrie în sud și sud-est.